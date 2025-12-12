Jovem morta a facadas por ex-namorado em MG será sepultada nesta sexta (12)

O velório e o sepultamento de Mirelly Cristina da Silva, de 21 anos, assassinada a facadas pelo ex-namorado em Itaúna (MG), no Centro-Oeste do estado, serão nesta sexta-feira (12/12). A despedida está prevista para começar às 8h, no Velório Central de Itaúna, e o sepultamento será realizado às 13h45, no Cemitério Parque Jardim.

O suspeito do crime, Vítor Caetano Figueiredo, de 22 anos, foi preso na quinta-feira (11/12) ao desembarcar de um ônibus na Rodoviária de Belo Horizonte. O feminicídio ocorreu poucas horas antes da prisão. Em depoimento à polícia, ele confessou o crime e afirmou que agiu em “um momento de raiva”.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. As imagens mostram o momento em que Vítor surpreende Mirelly quando ela sai de casa para ir trabalhar e a ataca com diversos golpes de faca por cerca de 20 segundos.

Após cometer o crime, o jovem fugiu levando o aparelho celular da vítima.

Múltiplos ferimentos

Conforme o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local a jovem estava sentada, encostada no portão do imóvel, com várias perfurações e já sem vida. O homem a atingiu no peito, pescoço, abdômen, braços e pernas.

O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte.

Fuga de ônibus

Outra imagem de câmeras de segurança mostra o suspeito fugindo do local do feminicídio, pouco antes de embarcar em um ônibus de volta para Belo Horizonte.

Durante o trabalho conjunto dos Serviços de Inteligência da 9ª Companhia de Polícia Militar Independente e da 7ª Região da Polícia Militar, as equipes conseguiram identificar que o suspeito embarcou para a capital. Com essa informação, a PM acionou o Serviço de Inteligência em Belo Horizonte, que orientou a realização de um policiamento ostensivo para fechar as rotas de acesso.

Um cerco em pontos estratégicos foi montado pela PM e, com o apoio do Grupo Especializado em Recobrimento (GER) da 2ª Região de Polícia Militar de Contagem, as equipes localizaram o homem por volta de 11h, na Rodoviária de Belo Horizonte. Ele foi preso e levado para a delegacia de Itaúna.

Motivação

Em depoimento, o jovem confessou o crime e contou que ele e Mirelly mantiveram um relacionamento por cerca de três anos. Nesse período, chegaram a morar juntos quando ela trabalhava e residia em Belo Horizonte. Em março deste ano, eles romperam, mas mantinham contatos eventuais.

Segundo o delegado responsável pelo caso, João Marcos Amaral, o crime foi premeditado. Vítor comprou a faca de churrasco usada no crime no domingo (8/12). A decisão de cometer o feminicídio teria sido tomada após ele ter conhecimento de que a jovem estaria em outro relacionamento.

As circunstâncias do fato, a motivação e a dinâmica completa do crime estão sendo apuradas. "As informações iniciais sugerem que vítima e suspeito mantiveram relacionamento anterior e que o término teria sido um possível elemento motivador, hipótese que seguirá em análise durante a investigação", informou o delegado.

Em depoimento, o suspeito alegou ainda que se entregaria e que a ida para Belo Horizonte seria para sacar o dinheiro que tinha para deixar com a mãe. Ainda conforme a Polícia Civil, ele não tem antecedentes criminais e trabalhava como gerente comercial de uma rede de fast food na capital. A vítima trabalhava em uma farmácia de Itaúna.

Violência contra a mulher em Itaúna

De janeiro a outubro deste ano, Itaúna registrou 690 casos de violência contra mulheres, superando os 627 ocorridos no mesmo período de 2024, conforme a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.