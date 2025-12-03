Assine
CONFUSÃO EM FAMÍLIA

Irmão esfaqueia irmão em briga por causa de drogas

Irmão mais novo se recusou a dar parte da droga que estava escondida debaixo do travesseiro

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
03/12/2025 13:29

Quando chegaram ao local do crime, policiais encontraram o agressor que contou o porque da briga
Uma briga, entre irmãos, de 43 e 47 anos, por causa de drogas, terminou em briga, com um esfaqueando o outro. O primeiro levou sete facadas e chegou à UPA com a faca cravada na bochecha esquerda. O autor das facadas, de 47 anos, foi preso.

O crime ocorreu em Araxá (MG), na região do Triângulo. Eram 3h. Segundo a PM, um dos irmãos se irritou com o outro porque ele tinha escondido droga debaixo de um travesseiro e se recusou a passar uma parte.

“A vítima teria iniciado a luta corporal ao pegar uma faca primeiro. Ambos caíram ao chão durante o confronto, momento em que o suspeito, de 47 anos, tomou a arma e golpeou o irmão, de 43”, diz o Boletim de Ocorrências da PM.

Os militares encontraram a vítima - o  homem de 43 anos -, caída ao solo com múltiplos ferimentos provocados pelas facadas. Ele tinha duas perfurações no ombro esquerdo, duas no rosto, lesões na mão esquerda, no pescoço e em um dos dedos médios.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, prestando os primeiros atendimentos e levou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo o médico plantonista, a vítima sofreu também fratura de costela e teve o baço atingido pelos golpes, necessitando ser transferido para outra unidade hospitalar para procedimentos mais complexos.

Prisão

Quando os policiais chegaram ao local do crime, encontraram o suspeito com manchas de sangue pelo corpo.

A briga dos irmãos foi presenciada pelo pai deles. Ele contou que viu os dois filhos em luta corporal em um cômodo da casa, sem conseguir afirmar quem iniciou as agressões ou quem se apossou da faca primeiro.

O suspeito de ser autor das facadas foi levado para a Delegacia de Plantão de Araxá. 

