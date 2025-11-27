Assine
BRIGA NO TRÂNSITO

BH: homem esfaqueia motociclista por causa de buzina em frente a hospital

Discussão depois de buzinada terminou em agressão na Região Leste de Belo Horizonte; vítima foi encaminhada para Hospital Odilon Behrens

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/11/2025 11:08 - atualizado em 27/11/2025 11:08

Discussão após buzinada em frente a hospital terminou em agressão na Região Leste da capital mineira
Discussão após buzinada em frente a hospital terminou em agressão na Região Leste da capital mineira crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem de 56 anos esfaqueou um motociclista de 38 anos na tarde dessa quarta-feira (26/11), em frente ao Hospital Infantil São Camilo, no bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte (MG). A confusão teria começado depois de uma buzinada em frente à unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, quando a guarnição chegou ao local a briga ainda estava em andamento. O motociclista segurava um capacete e impedia que o motorista de um Ford Ka entrasse no veículo.

A vítima relatou que havia ido visitar o filho internado no hospital e, ao se preparar para sair com a moto, percebeu que um carro havia parado na via, bloqueando a passagem. Um veículo que vinha atrás começou a buzinar insistentemente, o que motivou o motociclista a pedir calma ao condutor, solicitando que não buzinasse em frente ao hospital.

Segundo ele, o motorista desceu do carro portando um canivete e o atacou, atingindo-o no braço esquerdo e na axila. Para se defender, utilizou o capacete e conseguiu derrubar a faca dentro do veículo do agressor. Em seguida, impediu que o homem entrasse no carro até a chegada da polícia.

Já o condutor do Ford Ka afirmou que foi o motociclista quem iniciou as agressões com 'capacetadas', motivo pelo qual teria pegado a faca e desferido dois golpes contra ele.

O canivete usado na agressão não foi localizado. O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens, onde permaneceu em observação. O suspeito foi levado para a Delegacia de Plantão Leste da Polícia Civil, onde o caso será investigado.

