CONFUSÃO

Governo suspeita que briga no Mineirão tenha sido planejada

Pancadaria generalizada ocorreu no início de um aulão sobre inteligência artificial para centenas de alunos

19/11/2025 13:39

O que era para ser a maior aula presencial de inteligência artificial do mundo, reunindo quase 30 mil estudantes, acabou com o que lembrava uma confusão entre torcidas em dia de jogo
A briga generalizada entre estudantes registrada nesta quarta-feira (19/11) no Mineirão durante evento de educação pode ter sido planejada por jovens pelas redes sociais. A suspeita, que será investigada, foi mencionada pelo secretário de Educação de Minas Gerais.

Rossieli Soares conversou com a imprensa ao fim do encontro, que foi uma aula sobre inteligência artificial com a pretensão de ser a maior do mundo. O chefe da pasta informou que foram identificadas postagens nas redes sociais nas quais alguns alunos demonstravam a intenção de gerar confusão no evento.

“Têm indícios de pessoas que vieram com propósito de fazer (confusão), localizamos coisas nas redes sociais”, disse. “Temos identificação de redes sociais de gente que planejou fazer alguma coisa. Tem comentário ‘vamos entrar jogando garrafas’, mas isso carece de confirmação”, completou.

Outro fator que pode ter contribuído foi uma crise de ciúme entre dois jovens. Um estudante teria interagido com a namorada de outro, desencadeando uma briga. Além disso, os apresentadores pediram para os torcedores do Cruzeiro e do Atlético se manifestarem, para ver qual torcida é maior, atiçando os ânimos que já estavam exaltados.

Rossieli informou que serão feitas investigações para averiguar o motivo de toda essa confusão. "Repudiamos e lamentamos todo e qualquer ato de violência. Estamos falando de uma aula, de educação, da primeira vez que muitos estudantes vinham ao Mineirão para discutir um tema muito importante, contemporâneo e fundamental para o futuro: a inteligência artificial. Estamos coletando todas as imagens, já solicitamos à própria organização do estádio acesso a todas elas, bem como às que nós mesmos fizemos", disse o secretário.

educacao governo-de-minas ia minas-gerais mineirao

