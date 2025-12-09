Militar do Exército é preso por esfaquear ex-namorada em bar

Um militar do Exército Brasileiro, de 20 anos, foi preso em flagrante depois de esfaquear a ex-namorada, de 18, em um bar no Bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, no último domingo (7/12).

A vítima foi esfaqueada em um dos braços depois que o ex-namorado tentou roubar a bolsa dela. Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O agressor, que atua como soldado, foi encontrado por uma equipe da Polícia Militar próximo do estabelecimento onde aconteceu a agressão. Ele estava com uma mochila e uma faca que tinha vestígios de sangue. O material foi recolhido para análise.

O jovem foi preso em flagrante por lesão corporal no âmbito de violência doméstica e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, onde foi ouvido. Segundo a corporação, assim que registrada a ocorrência, o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional e o caso segue em apuração pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).



Procurada pela reportagem, o Comando Militar do Leste (CML), responsável por tropas do Exército Brasileiro nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, afirmou que “não compactua com qualquer comportamento que configure agressão, abuso ou violação de direitos”.

Ainda segundo o CML, todas as medidas administrativas e disciplinares cabíveis serão adotadas, em conformidade com a legislação vigente e os regulamentos do Exército. A investigação está em curso e a instituição informou que, devido ao processo legal, não dará mais detalhes.

