VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Militar do Exército é preso por esfaquear ex-namorada em bar

Comando do Exército acompanha o caso e afirmou que irá tomar medidas administrativas. O caso aconteceu em Juiz de Fora, no último final de semana

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
09/12/2025 17:52

Crime aconteceu em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira
Crime aconteceu em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira crédito: Freepik

Um militar do Exército Brasileiro, de 20 anos, foi preso em flagrante depois de esfaquear a ex-namorada, de 18, em um bar no Bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, no último domingo (7/12).

A vítima foi esfaqueada em um dos braços depois que o ex-namorado tentou roubar a bolsa dela. Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O agressor, que atua como soldado, foi encontrado por uma equipe da Polícia Militar próximo do estabelecimento onde aconteceu a agressão. Ele estava com uma mochila e uma faca que tinha vestígios de sangue. O material foi recolhido para análise.

O jovem foi preso em flagrante por lesão corporal no âmbito de violência doméstica e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, onde foi ouvido. Segundo a corporação, assim que registrada a ocorrência, o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional e o caso segue em apuração pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Procurada pela reportagem, o Comando Militar do Leste (CML), responsável por tropas do Exército Brasileiro nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, afirmou que “não compactua com qualquer comportamento que configure agressão, abuso ou violação de direitos”.

Ainda segundo o CML, todas as medidas administrativas e disciplinares cabíveis serão adotadas, em conformidade com a legislação vigente e os regulamentos do Exército. A investigação está em curso e a instituição informou que, devido ao processo legal, não dará mais detalhes.

