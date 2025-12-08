Homem invade casa da ex-mulher e a esfaqueia na barriga
Crime ocorreu em Belo Horizonte (MG); mulher tem medida protetiva contra o agressor; suspeito fugiu e ainda não foi encontrado
Um homem de 42 anos invadiu a casa da ex-companheira, de 46 anos, e a esfaqueou na barriga na noite desse domingo (7/12), em Belo Horizonte (MG).
Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que o suspeito entrou na residência dela, no Bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova, e avisou que “queria ficar durante a noite”. Ela recusou o pedido e ele se negou a sair. A mulher afirmou que decidiu ignorá-lo e foi dormir, momento em que o agressor pegou uma faca de mesa e a golpeou no abdômen.
Ferida, ela gritou por socorro e o homem fugiu em seguida. A vítima foi socorrida pelo Samu para a Upa Venda Nova. O médico constatou que o golpe perfurou a cavidade abdominal e, por isso, a mulher foi transferida para o Hospital Risoleta Neves.
Aos policiais, ela informou ter medida protetiva contra o agressor, mas que ele frequentemente descumpre a determinação judicial, entrando em contato com ela ou invadindo a casa - inclusive furtando objetos da residência.
A PM realizou rastreamento, mas o suspeito segue foragido. A mulher foi orientada a procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
