Discussão por churrasquinho termina com homem esfaqueado em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 38 anos esfaqueou outro, de 39, durante uma discussão entre os dois na Rua Sopão, na Vila Maria, no Bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de BH, na noite dessa sexta-feira (5/12). A vítima está internada no Hospital João XXIII. O motivo da briga foi um churrasquinho.

A discussão teve início em um bar. O homem de 39 anos pediu um churrasquinho de asa de frango ao suspeito. Só que um grupo de amigos da vítima, que estava no local, teria dito que a comida era de "procedência duvidosa", de acordo com a Polícia Militar.

Segundo o Sargento Braz, a vítima desistiu de comer a asinha, o que irritou o suspeito, dando início a uma discussão. “O agressor saiu do local, foi até sua casa, pegou uma faca e golpeou a vítima”, disse.

Os policiais foram chamados e prenderam o suspeito, encaminhado para a Central de Flagrantes (Ceflan) 1, no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul da capital.

