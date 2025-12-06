Assine
overlay
Início Gerais
FACADA

Discussão por churrasquinho termina com homem esfaqueado em BH

Caso aconteceu na noite dessa sexta-feira (5/12), em bairro da Região Nordeste da capital mineira. Vítima está internada no João XXIII

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
06/12/2025 11:41 - atualizado em 06/12/2025 11:43

compartilhe

SIGA
x
Polícia Militar agiu rápido após chamado e prendeu o autor
Polícia Militar agiu rápido após chamado e prendeu o suspeito do crime crédito: PMMG

Um homem de 38 anos esfaqueou outro, de 39, durante uma discussão entre os dois na Rua Sopão, na Vila Maria, no Bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de BH, na noite dessa sexta-feira (5/12). A vítima está internada no Hospital João XXIII. O motivo da briga foi um churrasquinho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A discussão teve início em um bar. O homem de 39 anos pediu um churrasquinho de asa de frango ao suspeito. Só que um grupo de amigos da vítima, que estava no local, teria dito que a comida era de "procedência duvidosa", de acordo com a Polícia Militar.

Segundo o Sargento Braz, a vítima desistiu de comer a asinha, o que irritou o suspeito, dando início a uma discussão. “O agressor saiu do local, foi até sua casa, pegou uma faca e golpeou a vítima”, disse.

Os policiais foram chamados e prenderam o suspeito, encaminhado para a Central de Flagrantes (Ceflan) 1, no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul da capital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

bar bh facada policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay