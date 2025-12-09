Homem pede silêncio a usuários de droga e é esfaqueado em Patos de Minas

Um homem foi esfaqueado por pedir silêncio a um grupo de pessoas que estaria usando drogas e fazendo barulho em um terreno baldio, em Patos de Minas, nessa segunda-feira (8/12). O fato ocorreu em uma área de pasto nos fundos da residência da vítima, no Bairro Nossa Senhora Aparecida. O curral desativado do lugar é conhecido por ser ocupado por usuários de drogas.



Segundo as primeiras informações, eram quatro pessoas que estariam fazendo barulho e incomodando os vizinhos. O morador falou com os homens e, ao deixar o curral, foi atacado por um deles, por trás. O agressor o enforcou e, em seguida, deu uma facada nas costas da vítima, que tem 46 anos. Em seguida, o criminoso fugiu do local.



O morador ficou caído no chão e vizinhos o socorreram. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas e não corre risco de morrer. Apesar de diligências feitas logo após a agressão, a Polícia Militar não encontrou o suspeito.