Assine
overlay
Início Gerais
AGRESSÃO

Homem pede silêncio a usuários de droga e é esfaqueado em Patos de Minas

O agressor enforcou a vítima e, em seguida, deu uma facada nas costas do homem; o criminoso fugiu

Publicidade
Carregando...
VL
Vinícius Lemos
VL
Vinícius Lemos
Repórter
09/12/2025 16:18 - atualizado em 09/12/2025 16:18

compartilhe

SIGA
x
Homem pede silêncio a usuários de droga e é esfaqueado em Patos de Minas
O morador ficou caído no chão e vizinhos o socorreram. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas e não corre risco de morrer crédito: DivulgaÃ§Ã£o/Sejusp

Um homem foi esfaqueado por pedir silêncio a um grupo de pessoas que estaria usando drogas e fazendo barulho em um terreno baldio, em Patos de Minas, nessa segunda-feira (8/12). O fato ocorreu em uma área de pasto nos fundos da residência da vítima, no Bairro Nossa Senhora Aparecida. O curral desativado do lugar é conhecido por ser ocupado por usuários de drogas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Segundo as primeiras informações, eram quatro pessoas que estariam fazendo barulho e incomodando os vizinhos. O morador falou com os homens e, ao deixar o curral, foi atacado por um deles, por trás. O agressor o enforcou e, em seguida, deu uma facada nas costas da vítima, que tem 46 anos. Em seguida, o criminoso fugiu do local.


O morador ficou caído no chão e vizinhos o socorreram. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas e não corre risco de morrer. Apesar de diligências feitas logo após a agressão, a Polícia Militar não encontrou o suspeito.

Tópicos relacionados:

agressao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay