Assine
overlay
Início Gerais
ACERTO DE CONTAS?

MG: chefe do tráfico de aglomerado de BH é executado ao entrar em presídio

Leonardo cumpria pena na penitenciária de Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado. Ele é apontado como chefe do tráfico da Pedreira Prado Lopes, na capital

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
06/12/2025 18:22

compartilhe

SIGA
x
Vista parcial do Aglomerado Pedreira Prado Lopes, localizado no bairro Sao Cristovao, região Noroeste da Capital
Vista parcial do Aglomerado Pedreira Prado Lopes, localizado no Bairro São Cristóvão, Região Noroeste de BH crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Um presidiário que cumpria pena no Complexo Penitenciário Doutor Pio Canedo, em Pará de Minas (MG), no Centro-Oeste do estado, foi executado na entrada do presídio neste sábado (6/12). O homem, identificado como Leonardo Francisco, é natural de Belo Horizonte (MG) e apontado como chefe do tráfico de drogas no Aglomerado Pedreira Prado Lopes, na Região Noroeste da capital. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A vítima, que atendia pelos apelidos de “Negrete” e “Pai”, estava presa por associação ao tráfico. Leonardo coordenava o tráfico de drogas na região da Vila Senhor dos Passos, conhecida como Buraco Quente, comunidade da Pedreira Prado Lopes. Ele também coordenava o fornecimento de entorpecentes a outros conglomerados de BH: Morro do Papagaio, Morro do Cafezal, Aglomerado da Serra, Morro do Sumaré e Morro das Pedras.

Conforme documento da 2ª Vara de Tóxicos, Leonardo geria as atividades do grupo criminoso a partir do controle de valores pagos a fornecedores e integrantes da organização, aval de compra de armamentos, coordenação de compra de grandes quantidades de drogas -- que algumas vezes vinham de outros estados do país, supervisão da logística de distribuição de drogas e das ações dos subordinados.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Leonardo foi morto a tiros na área externa da penitenciária quando voltava de um trabalho fora da unidade prisional, durante a tarde. Ele cumpria pena no presídio desde 2024, após transferência do Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves.

Após o ataque, os suspeitos do crime fugiram em um carro. Momentos depois, o veículo foi encontrado incendiado nas proximidades do presídio. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e a morte foi confirmada ainda no local. A perícia da Polícia Civil fez uma perícia e as investigações seguem com a Polícia Penal. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

Tópicos relacionados:

assassinato bh homicidio pedreira-prado-lopes penitenciaria policia-penal trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay