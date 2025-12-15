Assine
overlay
Início Gerais
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é atacado com facão em briga por lote na zona rural de Uberlândia

A vítima tem 48 anos e teve ferimentos na cabeça e notórax, segundo relato do Corpo de Bombeiros; suspeito foi preso

Publicidade
Carregando...
VL
Vinícius Lemos
VL
Vinícius Lemos
Repórter
15/12/2025 17:34 - atualizado em 15/12/2025 17:34

compartilhe

SIGA
x
Homem é atacado com facão em briga por lote na zona rural de Uberlândia
Homem é atacado com facão em briga por lote na zona rural de Uberlândia crédito: ReproduÃ§Ã£o/Google Street View

Um homem foi ferido com golpes de facão em uma tentativa de homicídio motivada pela disputa de um imóvel, em uma assentamento no Município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A ocorrência foi registrada no fim de semana e o suspeito foi preso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


O lote que motivou o ataque fica no assentamento Fazenda Nova Tangará, às margens da rodovia MGC-497. A vítima tem 48 anos e teve ferimentos na cabeça e no tórax, segundo relato do Corpo de Bombeiros.

Leia Mais


Inicialmente, o ferido foi levado para a Unidade de Atendimento Integrado do bairro Planalto, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), em estado grave.


Quando a Polícia Militar chegou ao local, ainda encontrou o suspeito, que foi preso em flagrante. A arma dele foi apreendida.


A Polícia Civil assumiu a investigação do caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

bombeiros faca ferimentos tentativa-de-homicidio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay