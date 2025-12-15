Homem é atacado com facão em briga por lote na zona rural de Uberlândia

Um homem foi ferido com golpes de facão em uma tentativa de homicídio motivada pela disputa de um imóvel, em uma assentamento no Município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A ocorrência foi registrada no fim de semana e o suspeito foi preso.



O lote que motivou o ataque fica no assentamento Fazenda Nova Tangará, às margens da rodovia MGC-497. A vítima tem 48 anos e teve ferimentos na cabeça e no tórax, segundo relato do Corpo de Bombeiros.



Inicialmente, o ferido foi levado para a Unidade de Atendimento Integrado do bairro Planalto, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), em estado grave.



Quando a Polícia Militar chegou ao local, ainda encontrou o suspeito, que foi preso em flagrante. A arma dele foi apreendida.



A Polícia Civil assumiu a investigação do caso.

