Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Motorista de carro cai de uma altura de 300 metros e morre na Serra do Cipó

Os bombeiros conseguiram, com o uso da técnica de rapel, resgatar o corpo do homem, no meio da ribanceira

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
17/12/2025 14:47 - atualizado em 17/12/2025 14:51

compartilhe

SIGA
x
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Renault Sandero ficou completamente destruído depois de rolas pela ribanceira crédito: CBMMG

O motorista de um Renault Sandero morreu na manhã desta quarta-feira (17/12), ao perder o controle do carro, deixar a estrada, no KM 102 da MG-010, local conhecido por Mirante, em Santana do Riacho, na Serra do Cipó, e cair de uma ribanceira. A vítima foi atirada para fora do carro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o veículo caiu de uma altura de 300 metros. O motorista, que bateu a cabeça quando foi atirado para fora do veículo, estava em um local muito íngreme, de difícil acesso.

Os bombeiros conseguiram, com o uso da técnica de rapel, resgatar o corpo do homem, no meio da ribanceira. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de BH.

Pedido de ajuda

O prefeito de Santana do Riacho, Fernando Burgarelli (Republicanos), ao tomar conhecimento do acidente, encaminhou, em caráter de emergência, um pedido ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-MG), endereçado ao diretor do órgão Matheus Guimarães, solicitando “o reparo urgente, emergencial, da barreira de contenção que foi arrebentada, o que representa risco para outros motoristas”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente minas-gerais serra-do-cipo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay