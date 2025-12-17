Motorista de carro cai de uma altura de 300 metros e morre na Serra do Cipó
Os bombeiros conseguiram, com o uso da técnica de rapel, resgatar o corpo do homem, no meio da ribanceira
O motorista de um Renault Sandero morreu na manhã desta quarta-feira (17/12), ao perder o controle do carro, deixar a estrada, no KM 102 da MG-010, local conhecido por Mirante, em Santana do Riacho, na Serra do Cipó, e cair de uma ribanceira. A vítima foi atirada para fora do carro.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o veículo caiu de uma altura de 300 metros. O motorista, que bateu a cabeça quando foi atirado para fora do veículo, estava em um local muito íngreme, de difícil acesso.
Os bombeiros conseguiram, com o uso da técnica de rapel, resgatar o corpo do homem, no meio da ribanceira. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de BH.
Pedido de ajuda
O prefeito de Santana do Riacho, Fernando Burgarelli (Republicanos), ao tomar conhecimento do acidente, encaminhou, em caráter de emergência, um pedido ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-MG), endereçado ao diretor do órgão Matheus Guimarães, solicitando “o reparo urgente, emergencial, da barreira de contenção que foi arrebentada, o que representa risco para outros motoristas”.
