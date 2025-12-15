Assine
Carro despenca em ribanceira de 70 metros e duas pessoas ficam feridas

O carro das vítimas saiu da estrada e capotou várias vezes até parar em uma área de difícil acesso. Vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Paracatu

Vinicius Lemos - Especial para o EM
15/12/2025 17:14
15/12/2025 17:14

crédito: Divulgação/CBMMG

Duas pessoas sobreviveram a um grave acidente na tarde de domingo (15/12) na MG-188, em Paracatu (MG), no Noroeste do estado. Um carro caiu em uma ribanceira de cerca de 70 metros. O veículo das vítimas saiu da estrada e capotou várias vezes até parar em uma área de difícil acesso.

O motorista e uma passageira ficaram presos às ferragens, mas foram encontrados conscientes, embora confusos, segundo o Corpo de Bombeiros. Os militares precisaram estabilizar o veículo antes da retirada dos feridos.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Após o atendimento no local, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Paracatu.

As causas da saída de pista serão investigadas.

