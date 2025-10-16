Paracatu-MG sediará II Seminário de Economia da Cultura

A cidade de Paracutu, localizada no noroeste de Minas Gerais, terá uma programação movimentada no setor de cultura, entre os dias 3 e 5 de novembro deste ano. O município receberá o II Seminário de Economia da Cultura. Com o tema “A Cultura e os Desafios do Século XXI”, o evento, que tem entrada gratuita, é uma iniciativa da sociedade civil e a realização acontece por meio da Guiastur, com apoio de instituições locais e regionais.

O Seminário reunirá pesquisadores, gestores, artistas, produtores culturais e representantes de instituições públicas e privadas para três dias de muita discussão e reflexão sobre o tema. A programação inclui palestras, painéis, encontros temáticos, demonstrações culturais e degustações de produtos locais, destacando experiências que conectam cultura, economia e território.

Segundo a integrante da comissão de curadoria, Christiane Santos, em um tempo em que a Terra pulsa em alerta e o humano caminha entre algoritmos e tempestades, o II Seminário de Economia da Cultura de Paracatu propõe um respiro, um espaço de convergência entre a ancestralidade e a invenção, a oralidade e a inteligência artificial, a ciência, a comunidade e a economia. “O encontro é uma travessia de ideias, afetos e visões de mundo em torno de uma pergunta urgente: como a cultura pode responder aos desafios do século XXI?”, comenta.

Helen Ulhôa, que também faz parte da curadoria do evento, destaca que o seminário convoca mestres e pensadores, empreendedores e poetas, tecnólogos e educadores, para refletir sobre como os saberes populares, as artes e a economia criativa podem oferecer respostas concretas aos impasses contemporâneos. “Diante da emergência climática, da revolução digital e das transformações do trabalho, a cultura deixa de ser ornamento para ocupar seu lugar como ferramenta de reinvenção do presente e de construção de futuros possíveis. Com cultura, há solução. Sem cultura, não há futuro”.

Entre os palestrantes confirmados estão Isaura Botelho, Pesquisadora da área de Políticas Culturais; Fábio Scarano, cientista ambiental e curador do Museu do Amanhã; João Rubens, cofundador do festival HackTown (MG); Jorge Caldeira, escritor e historiador; e Lala Deheinzelin, futurista reconhecida pela ONU. Também participam Marcos Alves (Sebrae), Nayara Azevedo (Sebrae/MG), Regina Amorim (Sebrae/PB), Luiz de Castro (Mercado Novo – BH), e Simone Catalan, consultora em sustentabilidade e economia circular.

O seminário propõe discutir como os saberes culturais, as artes e a economia criativa podem contribuir para enfrentar as transformações sociais, ambientais e tecnológicas em curso. A programação também destaca iniciativas locais, como Cooperfrutas, COPABASE e a Escola EFAN, exemplos de articulação entre cultura, educação e empreendedorismo comunitário.

SERVIÇO

O quê: II Seminário de Economia da Cultura de Paracatu |Tema: A Cultura e os Desafios do Século XXI

Quando: 3 a 5 de novembro de 2024

Onde: Paracatu (MG)

Realização: Sociedade Civil de Paracatu

Patrocínio: Kinross Paracatu

Apoio Institucional: Sebrae Minas - Regional Noroeste e Alto Paranaíba

Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira, 3/11 – Políticas Públicas, Economia e Desenvolvimento Territorial

18h00 – Sabores de Paracatu – Degustação de produtos locais

18h30 – Demonstração Técnica: Capoeira

18h45 – Potências do Território: Cooperfrutas– Cooperativismo e renda

19h00 – Palestra: Isaura Botelho – A Economia Criativa como Estratégia de Desenvolvimento

19h30 – Painel: Os Caminhos da Cultura e o Desenvolvimento/Paulo Eduardo (Uberlândia), Marcos Alves (Sebrae) e convidado sobre inovação

20h30 – Palestra: Fábio Scarano – Cultura, Ciência e Meio Ambiente como Estratégias de Civilização

21h00 – Debate e encerramento do dia

Terça-feira, 4/11 – Inovação, Tecnologia e Transformações do Trabalho

15h00 – Encontro Temático: HackTown e Inovatur – João Rubens

16h30 – Encontro Temático: Mercado Novo e Feira dos Produtores – Luiz de Castro

18h00 – Sabores de Paracatu – Degustação

18h30 – Demonstração Técnica: Caretada

18h45 – Potências do Território: Escola EFAN – Pedagogia da Alternância

19h00 – Palestra: João Rubens – O Futuro Chegou. E Agora?

19h30 – Painel: Territórios Criativos e Desafios Globais /Nayara Azevedo, Luiz de Castro e Simone Catalan

20h30 – Palestra: Tema a confirmar – A realidade climática: caminho sem volta?

21h00 – Debate e encerramento do dia

Quarta-feira, 5/11 – Regeneração, Sustentabilidade e Reencantamento do Mundo