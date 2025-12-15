Polícia instaura procedimento para investigar acidente com morte na MG-050

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga as circunstâncias do acidente na MG-050 entre um veículo de passeio e um ônibus que culminou na morte de Henay Amorim, de 31 anos, neste domingo (14/12). O companheiro dela, que estava no carro e sofreu ferimentos graves, foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos nesta segunda-feira (15/12).

Vídeos começaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (15/12). Em um deles aparece o carro do casal quando passa pelo pedágio. Durante a cobrança, o homem efetua o pagamento enquanto a mulher, que está no banco do motorista, fica imóvel. Ela realiza o pagamento e segue. Quando o carro sai, a operadora de pedágio parece estranhar a situação.

Conforme nota oficial da PCMG, o companheiro da vítima, que estava no carro no momento do acidente, prestou depoimento na Delegacia Regional de Polícia Civil em Divinópolis. A polícia informou ainda que divulgará novas informações após a conclusão do procedimento investigativo. Até o momento, não houve prisão decretada. Questionada sobre suspeita de feminicídio, a polícia reafirmou que dará mais detalhes após concluir as investigações.



O acidente

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu por volta das 6h, minutos após o casal passar pelo pedágio no km 90 da MG-050. O veículo, um VW T-Cross, seguia sentido Itaúna–Divinópolis quando, ao passar por um trecho de curva, cruzou a pista contrária.

Nesse momento, o carro acabou sendo atingido de forma transversal por um ônibus que trafegava no sentido oposto da rodovia. O motorista do coletivo, um homem de 30 anos, percebeu a situação e tentou frear, porém não conseguiu evitar o impacto.

A morte da mulher foi confirmada no local do acidente. Já o passageiro, de 43 anos, sofreu ferimentos graves. Equipes do Samu realizaram o socorro e encaminharam a vítima ferida ao Hospital de Itaúna.