MG: homem é preso depois de matar e ocultar o corpo da própria mãe

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem, de 19 anos, foi preso depois de confessar ter matado e ocultado o corpo da mãe, de 55 anos, na manhã desse domingo (14/12). O crime ocorreu em uma fazenda na comunidade de Tachos, zona rural de Varginha (MG), no Sul de Minas.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação foi acionada pelo administrador da fazenda, depois que ele foi procurado pelo suspeito. No endereço, o jovem, em um primeiro momento, relatou aos militares que a mãe havia tirado a própria vida e, assustado, ele escondeu seu corpo em um pasto.

No entanto, logo em seguida, o suspeito confessou que discutiu com a vítima e a agrediu com golpes de canivete na região do pescoço. Ele ainda afirmou que ocultou o corpo em uma vala e o cobriu com um saco plástico.

“O autor foi localizado, preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para demais providências legais”, informou a PMMG. A motivação do crime não foi divulgada.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de prazo. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). “A Polícia Militar de Minas Gerais reforça seu compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher e orienta que casos dessa natureza sejam denunciados imediatamente pelo telefone 190 ou pelo Disque 180”.

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

O que diz a Lei do Feminicídio?

Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI "Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:I - violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

para ajudar vítimas de abusos. Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres

Centros de Referência da Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.



