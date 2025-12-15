Assine
overlay
Início Gerais
FEMINICÍDIO

MG: homem é preso depois de matar e ocultar o corpo da própria mãe

Crime ocorreu em uma fazenda na zona rural de Varginha, no Sul de Minas. Suspeito confessou que esfaqueou a genitora

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
15/12/2025 15:45

compartilhe

SIGA
x
Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
Polícia Militar foi acionada para ir até a comunidade de Tachos, em Varginha, onde o autor foi preso em flagrante crédito: arquivo/EM

Um homem, de 19 anos, foi preso depois de confessar ter matado e ocultado o corpo da mãe, de 55 anos, na manhã desse domingo (14/12). O crime ocorreu em uma fazenda na comunidade de Tachos, zona rural de Varginha (MG), no Sul de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação foi acionada pelo administrador da fazenda, depois que ele foi procurado pelo suspeito. No endereço, o jovem, em um primeiro momento, relatou aos militares que a mãe havia tirado a própria vida e, assustado, ele escondeu seu corpo em um pasto.

Leia Mais

No entanto, logo em seguida, o suspeito confessou que discutiu com a vítima e a agrediu com golpes de canivete na região do pescoço. Ele ainda afirmou que ocultou o corpo em uma vala e o cobriu com um saco plástico.

“O autor foi localizado, preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para demais providências legais”, informou a PMMG. A motivação do crime não foi divulgada. 

A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de prazo. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). “A Polícia Militar de Minas Gerais reforça seu compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher e orienta que casos dessa natureza sejam denunciados imediatamente pelo telefone 190 ou pelo Disque 180”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

O que diz a Lei do Feminicídio?

  • Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI "Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:I - violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."

Como denunciar violência contra mulheres?

  • Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.
  • Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres

  • Centros de Referência da Mulher
  • Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.


Tópicos relacionados:

feminicidio mae minas-gerais policia varginha violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay