MG: homem é preso depois de matar e ocultar o corpo da própria mãe
Crime ocorreu em uma fazenda na zona rural de Varginha, no Sul de Minas. Suspeito confessou que esfaqueou a genitora
Um homem, de 19 anos, foi preso depois de confessar ter matado e ocultado o corpo da mãe, de 55 anos, na manhã desse domingo (14/12). O crime ocorreu em uma fazenda na comunidade de Tachos, zona rural de Varginha (MG), no Sul de Minas.
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação foi acionada pelo administrador da fazenda, depois que ele foi procurado pelo suspeito. No endereço, o jovem, em um primeiro momento, relatou aos militares que a mãe havia tirado a própria vida e, assustado, ele escondeu seu corpo em um pasto.
No entanto, logo em seguida, o suspeito confessou que discutiu com a vítima e a agrediu com golpes de canivete na região do pescoço. Ele ainda afirmou que ocultou o corpo em uma vala e o cobriu com um saco plástico.
“O autor foi localizado, preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para demais providências legais”, informou a PMMG. A motivação do crime não foi divulgada.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de prazo. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). “A Polícia Militar de Minas Gerais reforça seu compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher e orienta que casos dessa natureza sejam denunciados imediatamente pelo telefone 190 ou pelo Disque 180”.
O que é feminicídio?
Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.
A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.
Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.
O que diz a Lei do Feminicídio?
- Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI "Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:I - violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher."
Qual a pena por feminicídio?
Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."
Como denunciar violência contra mulheres?
- Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.
- Em casos de emergência, ligue 190.
Onde procurar ajuda
A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.
Locais de atendimento e acolhimento às mulheres
- Centros de Referência da Mulher
- Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.