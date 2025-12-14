Por ciúmes, homem esfaqueia mulher que conheceu há um dia

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A polícia procura um homem de 28 anos, suspeito de matar uma mulher na noite desse sábado (13/12), no Bairro Novo Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte. A vítima foi esfaqueada após o suspeito, que ela havia conhecido há um dia, ficar com ciúmes.

De acordo com o registro de ocorrência, a vítima e o suspeito se conheceram em um ponto de ônibus na sexta-feira (12/12). Os dois marcaram de se encontrar em um bar localizado ao lado da casa do homem, na Avenida Detetive Eduardo Fernandes.

À Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), testemunhas relataram que o casal permaneceu no local desde a manhã. Por volta das 19h, a vítima teria conversado com outro homem. Logo em seguida, o suspeito pegou o celular dela, correu para dentro do imóvel e foi seguido pela companheira.

Assim que entrou no local, a mulher foi surpreendida e esfaqueada, sofrendo ferimentos na região do abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu no local.

O suspeito foi preso?

Logo após o crime, o homem, que usava tornozeleira eletrônica, cortou a pulseira do equipamento de monitoramento e fugiu. Até a publicação desta matéria, ele ainda não havia sido preso.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será periciado e liberado aos familiares. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

O que diz a Lei do Feminicídio?

Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI"Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:I - violência doméstica e familiar;II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."

