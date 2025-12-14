Assine
FEMINICÍDIO

Por ciúmes, homem esfaqueia mulher que conheceu há um dia

Vítima teve ferimentos na região do abdômen e chegou a ser atendida pelo Samu, mas morreu no local. Suspeito não foi preso

Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas
14/12/2025 09:39

Viaturas das polícias Civil e Militar
Corpo da vítima foi encaminhado ao IML, onde será periciado e liberado para familiares crédito: PCMG/Divulgação

A polícia procura um homem de 28 anos, suspeito de matar uma mulher na noite desse sábado (13/12), no Bairro Novo Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte. A vítima foi esfaqueada após o suspeito, que ela havia conhecido há um dia, ficar com ciúmes.

De acordo com o registro de ocorrência, a vítima e o suspeito se conheceram em um ponto de ônibus na sexta-feira (12/12). Os dois marcaram de se encontrar em um bar localizado ao lado da casa do homem, na Avenida Detetive Eduardo Fernandes.

À Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), testemunhas relataram que o casal permaneceu no local desde a manhã. Por volta das 19h, a vítima teria conversado com outro homem. Logo em seguida, o suspeito pegou o celular dela, correu para dentro do imóvel e foi seguido pela companheira.

Assim que entrou no local, a mulher foi surpreendida e esfaqueada, sofrendo ferimentos na região do abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu no local.

O suspeito foi preso?

Logo após o crime, o homem, que usava tornozeleira eletrônica, cortou a pulseira do equipamento de monitoramento e fugiu. Até a publicação desta matéria, ele ainda não havia sido preso.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será periciado e liberado aos familiares. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

O que diz a Lei do Feminicídio?

  • Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI"Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:I - violência doméstica e familiar;II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."

Como denunciar violência contra mulheres?

Como denunciar violência contra mulheres?

  • Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.
  • Em casos de emergência, ligue 190.

