Minas: motorista morre em acidente envolvendo carreta

Um acidente envolvendo uma carreta provocou a morte de um motorista nesta terça-feira (16/12) no Km 39 da BR-290, no município de Inconfidentes, na Região Sul de Minas. A vítima, um homem de 26 anos, conduzia o veículo de carga, que transportava materiais de limpeza e tombou em um talude, em declive, às margens da rodovia.

O acidente envolveu apenas a própria carreta, que seguia em sentido a Borda da Mata, também no Sul do Estado. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do Serviço Móvel de atendimento de urgência (Samu) se deslocaram até o local, mas encontraram o motorista já sem vida.

Os bombeiros, então, fizeram a retirada do corpo do motorista, que estava debaixo da cabine do veículo. Equipes da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv-MG), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e da concessionária EPR Sul de Minas, responsável pelo trecho, também estiveram no local do acidente.

