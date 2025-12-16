Assine
overlay
Início Gerais
SUL DO ESTADO

Minas: motorista morre em acidente envolvendo carreta

Veículo, que transportava carga de materiais de limpeza e tombou em um talude, em declive, às margens da BR-290, no município de Inconfidentes

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
16/12/2025 23:25

compartilhe

SIGA
x
Acidente na BR-290 em inconfidentes, no Sul de Minas Gerais: foto mostra militar do Corpo de Bombeiros, de costas, e parte de viatura da corporação em primeiro plano; mais atrás, está uma carreta tombada à margem da rodovia, vista a partir da traseira
Bombeiros encontraram o motorista já sem vida no local do acidente crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo uma carreta provocou a morte de um motorista nesta terça-feira (16/12) no Km 39 da BR-290, no município de Inconfidentes, na Região Sul de Minas. A vítima, um homem de 26 anos,  conduzia o veículo de carga, que transportava materiais de limpeza e tombou em um talude, em declive, às margens da rodovia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acidente envolveu apenas a própria carreta, que seguia em sentido a Borda da Mata, também no Sul do Estado. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do Serviço Móvel de atendimento de urgência (Samu) se deslocaram até o local, mas encontraram o motorista já sem vida.

Leia Mais

Os bombeiros, então, fizeram a retirada do corpo do motorista, que estava debaixo da cabine do veículo. Equipes da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv-MG), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e da concessionária EPR Sul de Minas, responsável pelo trecho, também estiveram no local do acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente caminhao morre motorista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay