BR-040 recebe obra de recapeamento a partir desta quinta-feira (18)

A BR-040 começará a receber uma obra de reconstituição do pavimento no município de Congonhas, na Região Central de Minas. A intervenção abrangerá o trecho entre os quilômetros 606,4 e 607 da rodovia, no sentido Juiz de Fora, na Zona da Mata. Os serviços começarão efetivamente na quinta-feira (18/12), mas a sinalização no local será implantada já nesta quarta (17/12).

De acordo com a concessionária EPR Via Mineira, responsável pelo trecho, a obra tem duração estimada de 60 dias. Durante a execução, que ocorrerá em período integral, o tráfego no sentido Juiz de Fora será desviado para a pista no sentido Belo Horizonte, que passará a operar temporariamente em mão dupla, com uma faixa para cada sentido de circulação.

A concessionária informa que o trecho tem fluxo intenso de veículos pesados. Por isso, para orientar os motoristas, a sinalização durante o período das obras será reforçada, com equipes de apoio, placas refletivas, cones, iluminação e redutores de velocidade.

"Essa obra consiste na remoção da estrutura existente da pista e na reconstrução sucessiva de todas as camadas do pavimento, até o revestimento final. Durante esse processo, ocorrem desníveis temporários, como um degrau na via, o que torna necessário manter a pista interditada ao longo de todo o período de obras, tanto de dia quanto à noite", explica Mauricio Cavalli, gerente de Engenharia da EPR Via Mineira.

"Contamos com a colaboração dos motoristas para que o período de obras transcorra da melhor forma possível. O respeito à sinalização e às orientações no trecho é fundamental para a boa convivência no trânsito e para a segurança de todos, inclusive das equipes que atuam na rodovia", finaliza Cavalli.

Segundo a EPR Via Mineira, a partir de 2026, outras intervenções do mesmo porte devem ser executadas em diferentes pontos da rodovia, conforme cronograma previsto em contrato. A orientação aos motoristas é planejar os deslocamentos, respeitar a sinalização e redobrar a atenção. Para obter informações sobre as obras ou outros tipos de atendimento, os usuários devem contatar o telefone 0800 003 1040, que funciona 24 horas, ou o canal de WhatsApp da concessionária.