TRÂNSITO

Motorista com hérnia de disco precisa ser imobilizado após acidente

Batida aconteceu no Bairro Estoril, na Região Oeste da capital. Uma das vítimas ficou presa às ferragens, mas foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Fernanda Santiago*
Fernanda Santiago*
Repórter
16/12/2025 19:24

Acidente na avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Estoril, deixa dois feridos
Acidente na avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Estoril, deixa dois feridos crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma colisão entre dois carros deixou dois motoristas feridos na tarde desta terça-feira (16/12), na avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer uma das vítimas, que ficou presa às ferragens.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu quando o motorista do veículo à frente reduziu a velocidade ao se aproximar de um semáforo. O condutor do carro que vinha atrás, motorista de aplicativo e com um passageiro a bordo, não conseguiu frear a tempo e colidiu com o outro veículo.

Com o impacto, o motorista do segundo veículo, que possui histórico de hérnia de disco, começou a sentir fortes dores na região cervical. Ele precisou ser imobilizado pelos bombeiros, que realizaram sua estabilização e o encaminharam ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O outro condutor também foi imobilizado e levado para atendimento médico.

Não há informações disponíveis sobre o estado de saúde das vítimas, nem sobre a necessidade de interdição da via.

