Motorista com hérnia de disco precisa ser imobilizado após acidente

Uma colisão entre dois carros deixou dois motoristas feridos na tarde desta terça-feira (16/12), na avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer uma das vítimas, que ficou presa às ferragens.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu quando o motorista do veículo à frente reduziu a velocidade ao se aproximar de um semáforo. O condutor do carro que vinha atrás, motorista de aplicativo e com um passageiro a bordo, não conseguiu frear a tempo e colidiu com o outro veículo.

Com o impacto, o motorista do segundo veículo, que possui histórico de hérnia de disco, começou a sentir fortes dores na região cervical. Ele precisou ser imobilizado pelos bombeiros, que realizaram sua estabilização e o encaminharam ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O outro condutor também foi imobilizado e levado para atendimento médico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não há informações disponíveis sobre o estado de saúde das vítimas, nem sobre a necessidade de interdição da via.