MORTE NAS ESTRADAS

MG: colisão entre carretas deixa um morto na BR-262 nesta madrugada

Acidente causou interdição parcial da rodovia; outro motorista não teve ferimentos significativos

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/12/2025 10:29

Colisão entre carretas deixa um morto na BR-262, em São Domingos do Prata (MG)
Colisão entre carretas deixa um morto na BR-262, em São Domingos do Prata (MG) crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um acidente entre duas carretas terminou com a morte de um motorista na madrugada desta sexta-feira (12/12), na BR-262, em São Domingos do Prata (MG), na Região Central do estado. 

De acordo com as informações iniciais, a colisão traseira ocorreu por volta das 2h30, na altura do km 157,9 da rodovia. O condutor de uma das carretas ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Uma brigada voluntária que passava pela região conseguiu retirar o corpo antes da chegada das equipes de resgate.

O Pelotão do Corpo de Bombeiros de João Monlevade foi acionado para atendimento da ocorrência e prestou apoio aos demais órgãos envolvidos. Os ocupantes da outra carreta não sofreram ferimentos graves e foram encaminhados pelo Samu a um hospital de referência da região.

Segundo relato de um dos motoristas, o condutor da carreta que seguia atrás teria tentado realizar uma ultrapassagem, momento em que ocorreu o acidente. As circunstâncias exatas da colisão ainda serão apuradas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local. Durante o atendimento, o trânsito na BR-262 ficou em sistema de “siga e pare”, causando lentidão no trecho. As causas do acidente seguem sob investigação.

