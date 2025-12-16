Assine
Minha casa pode ser atingida por um tremor? Veja dicas de segurança

Embora o risco seja baixo no Brasil, algumas medidas podem aumentar a segurança da sua residência; especialistas dão orientações importantes

16/12/2025 14:48

Minha casa pode ser atingida por um tremor? Veja dicas de segurança
A organização de objetos em prateleiras é fundamental para manter a segurança da casa e evitar acidentes em caso de tremores. crédito: &lt;a href=&quot;https://br.freepik.com/fotos-gratis/arranjo-interior-com-flores-secas_30237308.htm#fromView=search&amp;page=1&amp;position=2&amp;uuid=4037efc1-f473-4976-97d7-f2d0670d844a&amp;query=estante+alta&quot;&gt;Imagem de freepik&lt;/a&gt;

Um tremor de terra de magnitude 4,29 na escala Richter, registrado em Araxá, Minas Gerais, no dia 12 de dezembro de 2025, deixou muitos brasileiros em alerta e levantou uma dúvida comum: minha casa está segura? Embora o Brasil seja um país de baixa atividade sísmica, entender os riscos e adotar medidas preventivas simples pode garantir mais tranquilidade para você e sua família.

O território brasileiro está localizado no centro da Placa Sul-Americana, longe das bordas onde ocorrem os terremotos mais intensos. Por isso, os abalos sentidos aqui são geralmente de baixa magnitude e causados pela reativação de antigas falhas geológicas. Apesar de raros, esses eventos podem acontecer em qualquer região do país.

Mesmo que o risco de danos estruturais graves seja baixo, algumas ações podem aumentar a segurança dentro de casa, principalmente para evitar acidentes com a queda de objetos. Pequenos ajustes na organização dos ambientes fazem uma grande diferença.

Como aumentar a segurança da sua casa

Adotar algumas práticas preventivas é a melhor forma de se preparar. A maioria delas envolve a organização dos móveis e objetos, reduzindo a chance de acidentes durante um eventual abalo.

Fixe móveis pesados: estantes, armários e guarda-roupas altos devem ser presos à parede. Utilize suportes de metal, conhecidos como "cantoneiras", para garantir que não tombem durante um tremor.

Organize objetos pesados: coloque itens mais pesados e volumosos nas prateleiras mais baixas. Isso diminui o risco de que eles caiam de uma grande altura e causem ferimentos ou danos maiores.

Cuidado com itens suspensos: quadros, espelhos e vasos de plantas devem estar bem fixados. Verifique se os ganchos e suportes estão firmes e adequados ao peso de cada objeto.

Rede de gás e água: saiba onde ficam os registros gerais de gás e água da sua residência. Em caso de um tremor mais forte que cause vazamentos, fechá-los rapidamente é fundamental para evitar incêndios ou inundações.

O que fazer durante um abalo sísmico

Se você sentir um tremor, a principal recomendação é manter a calma e seguir o protocolo "abaixe-se, proteja-se e espere". Busque abrigo sob uma mesa ou móvel resistente, protegendo a cabeça e o pescoço com os braços.

Fique longe de janelas, vidros, espelhos e de qualquer objeto que possa cair. Não use elevadores. Se estiver ao ar livre, afaste-se de prédios, postes e fios elétricos. Permaneça no local seguro até que o tremor cesse.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

