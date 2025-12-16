Minha casa pode ser atingida por um tremor? Veja dicas de segurança
Embora o risco seja baixo no Brasil, algumas medidas podem aumentar a segurança da sua residência; especialistas dão orientações importantes
Um tremor de terra de magnitude 4,29 na escala Richter, registrado em Araxá, Minas Gerais, no dia 12 de dezembro de 2025, deixou muitos brasileiros em alerta e levantou uma dúvida comum: minha casa está segura? Embora o Brasil seja um país de baixa atividade sísmica, entender os riscos e adotar medidas preventivas simples pode garantir mais tranquilidade para você e sua família.
O território brasileiro está localizado no centro da Placa Sul-Americana, longe das bordas onde ocorrem os terremotos mais intensos. Por isso, os abalos sentidos aqui são geralmente de baixa magnitude e causados pela reativação de antigas falhas geológicas. Apesar de raros, esses eventos podem acontecer em qualquer região do país.
Mesmo que o risco de danos estruturais graves seja baixo, algumas ações podem aumentar a segurança dentro de casa, principalmente para evitar acidentes com a queda de objetos. Pequenos ajustes na organização dos ambientes fazem uma grande diferença.
Como aumentar a segurança da sua casa
Adotar algumas práticas preventivas é a melhor forma de se preparar. A maioria delas envolve a organização dos móveis e objetos, reduzindo a chance de acidentes durante um eventual abalo.
Fixe móveis pesados: estantes, armários e guarda-roupas altos devem ser presos à parede. Utilize suportes de metal, conhecidos como "cantoneiras", para garantir que não tombem durante um tremor.
Organize objetos pesados: coloque itens mais pesados e volumosos nas prateleiras mais baixas. Isso diminui o risco de que eles caiam de uma grande altura e causem ferimentos ou danos maiores.
Cuidado com itens suspensos: quadros, espelhos e vasos de plantas devem estar bem fixados. Verifique se os ganchos e suportes estão firmes e adequados ao peso de cada objeto.
Rede de gás e água: saiba onde ficam os registros gerais de gás e água da sua residência. Em caso de um tremor mais forte que cause vazamentos, fechá-los rapidamente é fundamental para evitar incêndios ou inundações.
O que fazer durante um abalo sísmico
Se você sentir um tremor, a principal recomendação é manter a calma e seguir o protocolo "abaixe-se, proteja-se e espere". Busque abrigo sob uma mesa ou móvel resistente, protegendo a cabeça e o pescoço com os braços.
Fique longe de janelas, vidros, espelhos e de qualquer objeto que possa cair. Não use elevadores. Se estiver ao ar livre, afaste-se de prédios, postes e fios elétricos. Permaneça no local seguro até que o tremor cesse.
