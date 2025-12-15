Batida entre caminhão-cegonha e carreta deixa ferido em MG; veja fotos

Uma colisão entre um caminhão-cegonha e uma carreta sem carga deixou um homem ferido e provocou a interdição da MGC-135, em Montes Claros (MG), no Norte do estado, na tarde desse domingo (14/12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16h15, no km 10 da rodovia, nas proximidades do Posto de Combustíveis Potência. Duas equipes foram mobilizadas para atender a ocorrência.

O motorista do caminhão-cegonha, de 37 anos, que transportava veículos de passeio e seguia de Betim (MG) para Recife (PE), estava fora do veículo no momento do atendimento. Ele se encontrava consciente, orientado e sem ferimentos aparentes.

Já o condutor da carreta, de 41 anos, ficou preso dentro da cabine, consciente, porém desorientado, com dores intensas nas regiões abdominal e dorsal. A vítima apresentava fratura exposta no punho esquerdo, suspeita de fratura na clavícula esquerda e múltiplas escoriações pelo corpo.

Os bombeiros realizaram a abertura da cabine com técnicas de salvamento veicular e, depois da criação de espaço, a vítima foi retirada com apoio do Samu e encaminhada para atendimento médico.

Durante os trabalhos de resgate, a rodovia ficou interditada nos dois sentidos. A ocorrência contou ainda com o apoio da concessionária Eco-135, responsável pelo controle do tráfego, da Polícia Militar Rodoviária, que garantiu a segurança do local, e de guinchos para a remoção dos veículos envolvidos.