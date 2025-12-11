Acidente envolvendo caminhão interdita a rodovia Fernão Dias

Um acidente envolvendo dois carros de passeio e um caminhão no município de Camanducaia, no Sul de Minas, bloqueou complemente a rodovia Fernão Dias em sentido a Belo Horizonte. Uma das faixas da pista em direção a São Paulo também foi interditada. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (11/12),na altura do Km 929.

Em decorrência do acidente, a carga do caminhão se espalhou pelas duas faixas da estrada no sentido a Belo Horizonte. Até o momento, não há informações sobre vítimas, e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais não foi acionado.

De acordo com publicação da concessionária Arteris, atual responsável pelo trecho de 562,1 quilômetros da BR-381 entre as regiões metropolitanas de Belo Horizonte e São Paulo, os dois sentidos da via registraram congestionamentos.

