Motorista morre em tombamento de carga na BR-050
O acidente aconteceu na altura do km 47 da via, onde, numa curva, o motorista perdeu o controle do veículo enquanto seguia no sentido Uberlândia
Um caminhão tombou na BR-050 e o motorista de 58 anos morreu no local, na madrugada desta quinta-feira (11/12), entre as cidades de Araguari e Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. A carga se espalhou pela pista e fechou o trânsito no local.
O acidente aconteceu na altura do km 47 da via, onde, numa curva, o motorista perdeu o controle do veículo enquanto seguia no sentido Uberlândia. O caminhão saiu da pista, caiu no canteiro central e tombou.
Não houve tempo de salvamento do motorista e a morte foi constatada na rodovia.
A carga de latas compactadas em blocos ficou espalhada pela rodovia no sentido oposto, o que exigiu a interdição da pista durante toda a madrugada e manhã de hoje para remoção do material.
A concessionária responsável pela BR-050 no trecho informou no início da tarde que a pista estava completamente liberada.