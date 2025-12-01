Dono de pastelaria reage a assalto e mata ladrão em Uberlândia

Um assaltante morreu baleado pelo dono de uma pastelaria em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na madrugada desta segunda-feira (1º/12). O outro homem que teria participado do roubo é procurado. O dono do comércio também deixou o local.

A dupla invadiu a pastelaria, localizada na Avenida João Balbino, pouco depois da meia-noite e anunciou o roubo. Mas o dono da empresa reagiu e atirou contra os assaltantes.

Um deles, de 23 anos, foi ferido com pelo menos três tiros. Ele caiu na calçada, do outro lado da via, e morreu no local. O comparsa conseguiu escapar a pé. Ele já foi identificado, mas ainda se encontra foragido.

A PM informou que a dupla pode estar envolvida em outros crimes ocorridos recentemente na região Leste da cidade. Uma arma falsa foi apreendida próximo ao corpo de um dos suspeitos.

Testemunhas disseram que o proprietário da pastelaria deixou o local logo após o ocorrido. Não há informações sobre a arma usada por ele.

Nas redes sociais, a pastelaria afirmou que todos os trabalhadores estão bem e agradeceu o apoio de clientes e amigos.