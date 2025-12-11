MG: caminhão carregado com 10t de gás natural tomba e interdita BR há horas

Um caminhão carregado com aproximadamente 10 toneladas de gás natural veicular (GNV) tombou na noite dessa quarta-feira (10/12) na BR-459, depois da cidade de Congonhal (MG), no Sul de Minas, e interdita a rodovia nos dois sentidos há 11 horas.

O Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre foi acionado e informou que o acidente aconteceu por volta das 22h40. No local, confirmaram que o veículo estava tombado lateralmente, bloqueando toda a pista. O motorista, consciente e sem ferimentos aparentes, relatou que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um carro que teria entrado repentinamente à sua frente. O desvio brusco provocou o tombamento.

Os bombeiros realizaram uma varredura completa para identificar riscos, verificando possíveis vazamentos, chamas, deformações no tanque e condições ambientais. Não foi constatado nenhum vazamento de GNV ou outro risco imediato.

A área foi isolada preventivamente, e demais órgãos foram acionados para dar continuidade à ocorrência. O Corpo de Bombeiros permaneceu no local até a chegada das equipes responsáveis pelo transbordo da carga e remoção do caminhão.

Segundo informações dos bombeiros, duas pessoas tiveram escoriações leves e foram encaminhadas pelo Samu para avaliação médica. A BR-459 permanece interditada na manhã desta quinta-feira (11/12) nos dois sentidos até que o transbordo do GNV seja concluído e o veículo removido com segurança.