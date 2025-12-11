Suspeitos roubam carreta, atolam em estrada de terra e fogem em MG

Um motorista de 49 anos teve a carreta roubada nessa quarta-feira (10/12), em Uberaba (MG), e foi abandonado em uma estrada de terra em Campo Florido (MG), também no Triângulo Mineiro. Os suspeitos fugiram depois do veículo atolar.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que conduzia uma carreta carregada com cinco bobinas de aço inox avaliadas em cerca de R$ 145 mil, saindo de Contagem (MG) com destino a Votuporanga (SP). Ao parar em um posto de combustíveis conhecido como "Zote", na entrada de Uberaba, dois homens surgiram de trás de outra carreta estacionada.

Um deles apontou uma arma de fogo e anunciou o assalto, ordenando que o motorista deixasse o veículo. O criminoso que assumiu o volante dirigiu pela rodovia até Campo Florido, onde desviou para uma estrada de terra para evitar o perímetro urbano. Durante o trajeto, a carreta acabou atolando.

A vítima informou que uma caminhonete dava apoio aos autores e foi vista auxiliando o grupo logo depois do atolamento. Os suspeitos roubaram a carteira do motorista, R$ 500 em dinheiro e um celular Samsung, além da carga.

Depois de receber apoio do veículo de fuga, o grupo abandonou o motorista no local e fugiu. Com ajuda de funcionários de uma empresa próxima, a carreta foi retirada da lama com o uso de um trator. A vítima dispensou atendimento médico. A Polícia Militar segue em diligências para localizar os envolvidos.