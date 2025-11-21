BH: motorista de app é roubado e agredido por trio

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motorista de aplicativo, de 45 anos, foi roubado e agredido na madrugada desta sexta-feira (21/11), depois de fazer uma pausa para tomar um suco que estava no porta-malas, no bairro Eymard, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Ele contou à Polícia Militar (PM) que parou na Rua Isabel Cristina quando duas motocicletas com os suspeitos se aproximaram. Segundo o boletim de ocorrência, um dos suspeitos, que estava na garupa de uma das motos, se aproximou e começou a agredi-lo com socos nas costas, na cabeça e no rosto.

A vítima foi ordenada a deixar o local, enquanto era agredida. Nesse momento, outro suspeito entrou no carro e roubou o celular utilizado pela vítima para trabalhar. O trio fugiu na sequência.

O motorista repassou as características dos suspeitos aos policiais, mas até o encerramento da ocorrência, nenhum deles foi localizado.

