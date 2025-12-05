Assine
INVASÃO

Dupla invade sítio, martela cabeça de idoso e rouba cesta básica e R$ 2

Vítima foi socorrida com afundamento de crânio. O caso foi registrado em Carmo da Cachoeira, no Sul de Minas

05/12/2025 17:54 - atualizado em 05/12/2025 17:57

Vítima foi atacada com martelo depois de se negar a entregar dinheiro
Vítima foi atacada com martelo depois de se negar a entregar dinheiro crédito: Unsplash

Um idoso de 67 anos foi atacado com marteladas na cabeça depois que suspeitos invadiram o sítio dele, na madrugada desta sexta-feira (5/12). O caso foi registrado em Carmo da Cachoeira, no Sul de Minas Gerais. 

De acordo com o boletim de ocorrência (B.O.) da Polícia Militar, o idoso foi encontrado ferido por militares que patrulhavam a Rua José Bressano Santana. Aos militares, ele contou que estava dormindo quando percebeu que dois homens estavam dentro da casa dele.

O idoso relatou que os suspeitos pediram que ele entregasse dinheiro, mas ele negou. Com a resposta, os suspeitos deram marteladas na cabeça dele. A vítima fugiu da casa para se desvencilhar do ataque em direção à cidade e encontrou os militares cerca de 30 minutos depois. 

Conforme o documento policial, os militares retornaram ao sítio e, juntamente da vítima, fizeram uma varredura da casa e constataram que os suspeitos levaram uma cesta básica e uma nota de R$ 2. A porta dos fundos também estava danificada.

A PM procurou pelos suspeitos nos arredores do sítio, mas não encontrou a dupla.

A vítima foi socorrida ao Hospital de Pronto-Socorro Nossa Senhora do Carmo, onde o médico de plantão constatou uma lesão na parte de trás da cabeça. Segundo o B.O., o idoso teve um corte com cerca de 4 centímetros de profundidade, o que causou um hematoma entre o couro cabeludo e o crânio. Ele ficou em observação médica e, até o momento, não há novas informações sobre seu estado de saúde.

