Dupla invade sítio, martela cabeça de idoso e rouba cesta básica e R$ 2

Um idoso de 67 anos foi atacado com marteladas na cabeça depois que suspeitos invadiram o sítio dele, na madrugada desta sexta-feira (5/12). O caso foi registrado em Carmo da Cachoeira, no Sul de Minas Gerais.

De acordo com o boletim de ocorrência (B.O.) da Polícia Militar, o idoso foi encontrado ferido por militares que patrulhavam a Rua José Bressano Santana. Aos militares, ele contou que estava dormindo quando percebeu que dois homens estavam dentro da casa dele.

O idoso relatou que os suspeitos pediram que ele entregasse dinheiro, mas ele negou. Com a resposta, os suspeitos deram marteladas na cabeça dele. A vítima fugiu da casa para se desvencilhar do ataque em direção à cidade e encontrou os militares cerca de 30 minutos depois.

Conforme o documento policial, os militares retornaram ao sítio e, juntamente da vítima, fizeram uma varredura da casa e constataram que os suspeitos levaram uma cesta básica e uma nota de R$ 2. A porta dos fundos também estava danificada.

A PM procurou pelos suspeitos nos arredores do sítio, mas não encontrou a dupla.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vítima foi socorrida ao Hospital de Pronto-Socorro Nossa Senhora do Carmo, onde o médico de plantão constatou uma lesão na parte de trás da cabeça. Segundo o B.O., o idoso teve um corte com cerca de 4 centímetros de profundidade, o que causou um hematoma entre o couro cabeludo e o crânio. Ele ficou em observação médica e, até o momento, não há novas informações sobre seu estado de saúde.

