Homem diz que afundou crânio de madrasta com martelo após ela orar por ele
Marido da vítima contou à PM que havia saído de casa e, ao retornar, flagrou o filho agredindo a mulher. Crime aconteceu em Uberlândia
Uma mulher de 65 anos teve parte do crânio afundado depois de ser agredida a marteladas em Uberlândia (MG), na região do Triângulo Mineiro. O enteado, de 52, confessou as agressões, que ocorreram em um dos quartos do sítio da família, na zona rural da cidade, na manhã de terça-feira (18/11).
O marido da vítima disse à polícia que havia saído de casa e, ao retornar, flagrou o filho aplicando vários golpes de martelo na mulher. A Polícia Militar registrou o caso como tentativa de feminicídio.
Questionado sobre a violência, o agressor disse que havia se sentido menosprezado pela madrasta depois de ela dizer que ele estava com mau cheiro por não tomar banho há quatro dias. O jovem também afirmou não ter gostado de a mulher ter feito uma oração pra ele. Segundo o pai, o homem faz uso de drogas e medicamentos controlados.
O marido levou a companheira para uma Unidade de Atendimento Integrado (UAI) no Bairro São Jorge. De lá, a vítima foi transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), onde permanece internada.
O homem teve a prisão ratificada na delegacia e foi conduzido ao Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia.
