Natal nas Montanhas espera receber cerca de 300 mil turistas em Monte Verde

O 'Natal nas Montanhas de 2025' começou no último sábado (15/11) em Monte Verde, no Sul de Minas. Mais de 8 mil pessoas participaram da abertura no portal de Camanducaia, com show de Renato Teixeira e apresentação da Orquestra Camanducaiense de Viola Caipira.

A programação gratuita segue até 1º de fevereiro de 2026. As atrações de abertura ocorreram na Vila de Natal, inaugurada junto com a Vila do Noel e a Casa do Noel Arteris, com o acender das luzes da decoração temática que iluminou o vilarejo.

O acendimento das luzes foi feito pelo Papai Noel, que declarou oficialmente aberto o Natal nas Montanhas. Com o tema "Advento, tempo de esperança", o evento deve receber 300 mil turistas, segundo projeção da Secretaria de Turismo.

O investimento é de mais de R$ 3 milhões, apresentado pela Arteris e viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac), com apoio e patrocínio de empresas e empresários da região.

Fim de semana com programação extensa

A abertura, no feriado da Proclamação da República, contou com público expressivo e atrações além dos shows musicais, como a peça da "Companhia Mas Por Quê?", uma queima de fogos de baixo ruído e a entrega simbólica da chave do município ao Papai Noel, realizada pelo prefeito Rodrigo Alves de Oliveira.

A programação seguirá com cerca de 60 atrações gratuitas em 22 datas. Neste sábado (22/11) estão previstas a Blitz do Noel Arteris, às 14h, o Duende da Vida Arteris, às 16h, e o desfile do Despertar das Luzes Arteris, às 19h.

75 anos de Monte Verde

No sábado seguinte (29/11), Monte Verde celebrará 75 anos. Além de repetir as atrações da semana anterior, haverá a entrega da medalha do "Destino que Abraça" a personalidades locais, às 20h40, e o show de Tiago Iorc, às 21h30, encerrando as atividades na Vila de Natal.

O Natal nas Montanhas é realizado pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), Prefeitura de Camanducaia, Acordo de Cooperação Ministério do Turismo, SESC/SENAC, Ministério do Turismo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

"A abertura do Natal nas Montanhas, no último sábado, reuniu mais de 8 mil pessoas, que assistiram ao show de Renato Teixeira e acompanharam a inauguração da iluminação. A decoração temática desta edição promete ser inesquecível para os turistas que vierem a Monte Verde", ressalta Rebecca Wagner, presidente da MOVE.

O Natal nas Montanhas transforma Monte Verde em um cenário de luzes em pontos tradicionais do distrito. A Vila do Noel foi montada na sede da MOVE, onde funciona a Casa do Papai Noel Arteris, ao lado do portal de entrada.

A avenida principal ganhou adereços iluminados, como um túnel de lâmpadas e espaços instagramáveis, incluindo um carrossel com personagens da festividade.

A Vila de Natal também abriga artesanatos e produtos mineiros do projeto "Origem em Minas", do Sebrae Minas. O perfil oficial do evento nas redes sociais é o Visite Monte Verde.

"A Prefeitura de Camanducaia se orgulha de realizar este evento, que fomenta o turismo, gera empregos e renda, e leva o nome da cidade para todo o Brasil", destacou o prefeito Rodrigo Alves de Oliveira.

Programação completa até fevereiro

O calendário atualizado do evento, com 12 datas em dezembro, seis em janeiro e uma em 1º de fevereiro, está disponível abaixo e no site oficial.

22/11 (sábado)

14h - Blitz do Noel – Personagens recepcionam os turistas no portal de Monte Verde - Ação Arteris

16h - Apresentação itinerante do personagem Duende da Vida – Ação Arteris

19h - Desfile "O Despertar das Luzes" - Da avenida Monte Verde até a Casa do Noel

29/11 (sábado) – Aniversário de 75 anos de Monte Verde

14h - Blitz do Noel – Personagens recepcionam os turistas no portal de Monte Verde - Ação Arteris

16h - Apresentação itinerante do personagem Duende da Vida – Ação Arteris

19h - Desfile "O Despertar das Luzes" - Da avenida Monte Verde até a Casa do Noel

20h - Entrega da Medalha "Destino que Abraça" - Vila do Natal

20h30 – Show de Tiago Iorc – Vila do Natal

6/12 (sábado)

14h - Blitz do Noel – Personagens recepcionam os turistas no portal de Monte Verde - Ação Arteris

16h - Apresentação itinerante do personagem Duende da Vida – Ação Arteris

19h - Desfile "O Despertar das Luzes" - Da avenida Monte Verde até a Casa do Noel

20h30 – Coral da Escola Araucária – Vila do Natal

7/12 (domingo)

14h - Blitz do Noel – Personagens recepcionam os turistas no portal de Monte Verde - Ação Arteris

15h, 16h e 17h – Teatro "Vila do Noel - Natal todo dia" com a "Companhia Mas Por Quê?" -Vila do Natal

12/09 (terça-feira)

19h - Desfile "O Despertar das Luzes" - Da avenida Monte Verde até a Casa do Noel

13/12 (sábado)

14h - Blitz do Noel – Personagens recepcionam os turistas no portal de Monte Verde - Ação Arteris

16h - Apresentação itinerante do personagem Duende da Vida – Ação Arteris

19h - Desfile "O Despertar das Luzes" - Da avenida Monte Verde até a Casa do Noel

20h30 – Coral Igreja Batista de Monte Verde – Vila do Natal

14/12 (domingo)

13h - Blitz do Noel – Personagens recepcionam os turistas no portal de Monte Verde - Ação Arteris

15h, 16h e 17h – Teatro "Vila do Noel - Natal todo dia" com a "Companhia Mas Por Quê?" -Vila do Natal

16/12 (terça-feira)

18h - Apresentação Balé, dança e música do Projeto Cultural da ABMV (Associação Beneficente de Monte Verde) - VillaLeta

19h - Desfile "O Despertar das Luzes" - Da avenida Monte Verde até a Casa do Noel

20/12 (sábado)

14h - Blitz do Noel – Personagens recepcionam os turistas no portal de Monte Verde - Ação Arteris

14h - Blitz do Noel – Personagens recepcionam os turistas no portal de Monte Verde - Ação Arteris

16h - Apresentação itinerante do personagem Duende da Vida – Ação Arteris

19h - Desfile "O Despertar das Luzes" - Da avenida Monte Verde até a Casa do Noel

20h30 – Coral Igreja Batista de Monte Verde – Vila do Natal

21/12 (domingo)

13h - Blitz do Noel – Personagens recepcionam os turistas no portal de Monte Verde - Ação Arteris

15h, 16h e 17h – Teatro "Vila do Noel - Natal todo dia" com a "Companhia Mas Por Quê?" -Vila do Natal

25/12 (quinta-feira)

19h - Desfile "O Despertar das Luzes" - Da avenida Monte Verde até a Casa do Noel

27/12 (sábado)

16h - Apresentação itinerante do personagem Duende da Vida – Ação Arteris

19h - Desfile "O Despertar das Luzes" - Da avenida Monte Verde até a Casa do Noel

28/12 (domingo)

15h, 16h e 17h – Teatro "Vila do Noel - Natal todo dia" – Despedida do Noel com a "Companhia Mas Por Quê?" -Vila do Natal

31/12 (terça-feira)

19h - Parada de ano novo - Desfile pela Avenida Monte Verde

01/03 (sábado)

16h - Apresentação itinerante do personagem Duende da Vida – Ação Arteris

19h - Desfile "O Despertar das Luzes" - Da avenida Monte Verde até a Casa do Noel

01/10 (sábado)

16h - Apresentação itinerante do personagem Duende da Vida – Ação Arteris

19h - Desfile "O Despertar das Luzes" - Da avenida Monte Verde até a Casa do Noel

17/1 (sábado)

16h e 18h - Teatro "A Luz de Clara" com a "Companhia Mas Por Quê?" - Vila do Natal

19h - Desfile "O Despertar das Luzes" - Da avenida Monte Verde até a Casa do Noel

24/1 (sábado)

16h e 18h - Teatro "A Luz de Clara" com a "Companhia Mas Por Quê?" -Vila do Natal

25/1 (domingo)

12h e 14h30 – Teatro "A Luz de Clara" com a "Companhia Mas Por Quê?" -Vila do Natal

31/1 (sábado)

16h e 18h - Teatro "A Luz de Clara" com a "Companhia Mas Por Quê?" -Vila do Natal

1/2 (domingo)

12h e 14h30 - Teatro "A Luz de Clara" com a "Companhia Mas Por Quê?" -Vila do Natal



Iago Almeida/Especial ao EM / Com informações de MOVE

