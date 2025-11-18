Thermas Resort Walter World anuncia a programação de Natal

O Thermas Resort Walter World, localizado em Poços de Caldas (MG), acaba de anunciar a programação de Natal 2025. Os hóspedes que pretendem passar a data comemorativa no hotel terão acesso a atividades e comodidades exclusivas e preparadas para o momento de celebração: ceia natalina, música ao vivo e visita do Papai Noel.

Segundo Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra o Thermas Resort Walter World, a unidade também preparou uma ambientação e experiências exclusivas para receber os hóspedes. “A ambientação é pensada para despertar um sentimento de aconchego, como se o hóspede estivesse em casa”, explica.

“Este ano, preparamos uma programação para envolver toda a família. Desde a decoração até as atividades temáticas, tudo é preparado com o objetivo de que hóspedes se sintam dentro de um conto natalino”, afirma. “Enquanto as crianças estão nas brincadeiras com os monitores, os adultos podem utilizar as piscinas climatizadas ou o spa”, diz.

A organização da rede Nacional Inn para a data leva em consideração o início da alta temporada, mas também o bom momento para o setor turístico da região. O estado de Minas Gerais superou a marca de 32 milhões de turistas em 2024, uma expansão de 11,8% na atividade turística, como aponta uma pesquisa desenvolvida pelo IBGE em parceria com o Observatório do Turismo de Minas Gerais. Ainda de acordo com o levantamento, compartilhado pela Prefeitura de Poços de Caldas, o número representa mais que o dobro da média nacional.

Ceia é um dos momentos mais esperados

Aly destaca que a ceia natalina é um dos momentos mais aguardados pelos hóspedes. “Este ano, a proposta é unir tradição e criatividade, valorizando pratos que remetem ao conforto do Natal, mas com um toque de sofisticação”, pontua.

Segundo o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, os chefs estão preparando um menu cheio de sabores típicos, mesclando receitas clássicas com opções regionais.



Resort oferece acesso ao parque Walter World

Além das atrações de Natal, o resort Thermas Resort Walter World oferece acesso ao Parque Walter World, parque de diversões com brinquedos para crianças e adultos.

De acordo com Aly, essa integração visa ampliar a experiência dos hóspedes durante a estadia festiva. “Enquanto o Natal traz o encanto e emoção da data, o Parque Walter World pode adicionar uma dose de diversão e aventura com atrações como Castelo Encantado e a Montanha Russa”, afirma.

O parque inclui outras atividades, como Tapete Voador, Navio Pirata, Circuito Verde, Museu do Exército, Museu Agrícola, Mini Zoo, Barco Pantanal, tour de Maria Fumaça e Monotrilho, além de atrações tecnológicas, como o cinema 6D e simulador 3D.

Resort espera atingir quase 100% de ocupação

Segundo o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, as expectativas do hotel em relação à ocupação e à movimentação turística para o período natalino deste ano são positivas.

“O Natal no Thermas Resort costuma atrair famílias de várias regiões. Temos um complexo com sete piscinas climatizadas, quadras esportivas, sauna, spa e atividades monitoradas, o que pode ajudar a aumentar a procura e a garantir uma programação de fim de ano com ocupação praticamente total”, afirma.

Um balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Transporte e Comunicação de Poços de Caldas revelou que, dentre os turistas que escolhem a cidade como destino, 21% dos visitantes buscam descanso e tranquilidade e 15% são atraídos pelas águas termais.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/thermas-resort/promocoes/hotel-thermas-resort-walter-world-natal