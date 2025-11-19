Assine
PM QUASE FOI ATROPELADO

Jovem é preso após furto de Hilux e perseguição na Grande BH

Ladrão arrancou em alta velocidade durante abordagem da PM, o que deu início a uma perseguição. Homem de 27 anos foi capturado no Bairro Cabral

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
19/11/2025 22:01 - atualizado em 19/11/2025 22:17

Ladrão perdeu o controle da direção em uma curva, despencou em um barranco, bateu em uma árvore e fugiu a pé, sendo capturado em seguida
Ladrão perdeu o controle da direção em uma curva, despencou em um barranco, bateu em uma árvore e fugiu a pé, sendo capturado em seguida crédito: PMMG

Um jovem de 27 anos, que furtou uma caminhonete Hilux no Bairro Cabral, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso na tarde desta quarta-feira (19/11) pela Polícia Militar. O homem reagiu à abordagem ao tentar fugir e quase atropelou um dos policiais.

Ao Estado de Minas, o tenente Fagner Messias, do 18º Batalhão, explicou que militares patrulhavam pela região, quando foram abordados por um pedestre comunicando que o veículo havia acabado de ser furtado em uma rua do bairro.

“Os policiais localizaram a caminhonete com as características repassadas pela testemunha e começaram a se aproximar. Esse indivíduo, então, virou o volante em direção aos policiais e tentou atropelar um militar, que atirou contra o veículo a fim de tentar impedir a fuga”, explicou.

Mesmo assim, o ladrão conseguiu arrancar em alta velocidade, o que deu início a uma perseguição por ruas do bairro. “Ele perdeu o controle da direção em uma curva, despencou em um barranco e bateu em uma árvore. Em seguida, fugiu a pé, mas os militares o localizaram pouco depois, escondido entre dois carros”, completou o tenente.

O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. Segundo a Polícia Militar, ele tem passagens por crimes de furto e receptação de veículos.

O proprietário da caminhonete, ainda de acordo com o tenente, só tomou ciência depois de o veículo ser recuperado.

