Jovem é preso após furto de Hilux e perseguição na Grande BH

Um jovem de 27 anos, que furtou uma caminhonete Hilux no Bairro Cabral, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso na tarde desta quarta-feira (19/11) pela Polícia Militar. O homem reagiu à abordagem ao tentar fugir e quase atropelou um dos policiais.

Ao Estado de Minas, o tenente Fagner Messias, do 18º Batalhão, explicou que militares patrulhavam pela região, quando foram abordados por um pedestre comunicando que o veículo havia acabado de ser furtado em uma rua do bairro.

“Os policiais localizaram a caminhonete com as características repassadas pela testemunha e começaram a se aproximar. Esse indivíduo, então, virou o volante em direção aos policiais e tentou atropelar um militar, que atirou contra o veículo a fim de tentar impedir a fuga”, explicou.

Mesmo assim, o ladrão conseguiu arrancar em alta velocidade, o que deu início a uma perseguição por ruas do bairro. “Ele perdeu o controle da direção em uma curva, despencou em um barranco e bateu em uma árvore. Em seguida, fugiu a pé, mas os militares o localizaram pouco depois, escondido entre dois carros”, completou o tenente.

O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. Segundo a Polícia Militar, ele tem passagens por crimes de furto e receptação de veículos.

O proprietário da caminhonete, ainda de acordo com o tenente, só tomou ciência depois de o veículo ser recuperado.

