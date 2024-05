Um idoso de 85 anos, suspeito de executar a esposa, de 73, com vários golpes de martelo, no Bairro Palmeiras, em Baependi, no Sul de Minas Gerais, foi preso nessa quinta-feira (2/5), informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta sexta-feira (3/5). O crânio da mulher estava com fraturas, segundo a perícia.



A prisão foi feita pela Polícia Militar e ratificada na delegacia pela PCMG. Conforme o registro da ocorrência, os militares foram acionados depois de o suspeito informar a morte da mulher ao companheiro da neta, que mora na mesma casa onde a vítima foi achada.

A PM diz que a idosa foi encontrada na cama com marcas de sangue e um travesseiro sobre o rosto. Questionado sobre as circunstâncias da morte, o marido negou o assassinato e afirmou que a companheira caiu durante a madrugada.

Os militares também ouviram um filho da vítima. Ele disse que achou um martelo sujo de sangue dentro de uma bolsa no imóvel e entregou o material aos policiais. A ocorrência não menciona se o suspeito é pai ou padrasto do rapaz. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.



Segundo a PCMG, a vítima apresentava fraturas no crânio e na mandíbula. O idoso foi conduzido à delegacia da Polícia Civil em Caxambu, onde a prisão foi confirmada. Depois, ele deu entrada no sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.