Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais, nessa quinta-feira (2/5), por posse de 14 pares de próteses mamárias que faziam parte de lotes desviados desde setembro do ano passado.

A PCMG confirmou que o homem, detido em uma casa no Bairro Ouro Preto, Região da Pampulha, estaria comercializando o produto receptado.

Segundo Anderson Kopke, delegado responsável pelas investigações, ao todo foram receptados três lotes com 80 pares de próteses e o prejuízo chega a R$300 mil.

O caso chegou à PCMG por meio de denúncia de uma empresa de Belo Horizonte responsável pela comercialização do produto.

Conforme o delegado, três médicos que costumam comprar as próteses entraram em contato com a empresa para contestar uma cobrança referente a compras que não haviam realizado.

De acordo com a investigação, os responsáveis pelo desvio utilizaram dados e imagens de médicos consumidores para realizar a receptação.

"Para comprar produtos, ele combinava o pagamento por meio de boletos bancários, que não eram quitados, agindo com ardil, já que a empresa confiava nos médicos que já haviam sido clientes”, conta Kopke.

Leia também: Minas Gerais tem a segunda população quilombola mais envelhecida do país

As apurações constaram também que o investigado era funcionário da empresa que teve as próteses desviadas e, atualmente, trabalha para uma concorrente no mercado.

A Polícia Civil continuará investigando o caso para descobrir se há outras pessoas por trás da receptação e quem seriam os consumidores dessas próteses mamárias desviadas.

O delegado Kopke destaca como a utilização do produto desviado pode acarretar riscos para a saúde, uma vez que eles "perdem o certificado de garantia."