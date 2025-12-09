Assine
APREENSÃO

Carreta se acidenta e PRF encontra 2 toneladas de maconha

Droga estava escondida entre a carga de uma carreta abandonada às margens da rodovia em Minas

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/12/2025 06:07 - atualizado em 09/12/2025 06:38

Carreta se acidenta e PRF encontra 2 toneladas de maconha na BR-365, em São Gonçalo do Abaeté (MG)
Carreta se acidenta e PRF encontra 2 toneladas de maconha na BR-365, em São Gonçalo do Abaeté (MG) crédito: PRF/Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 2 toneladas de maconha na tarde dessa segunda-feira (8/12), ao localizar um cavalo mecânico e uma carreta acidentados no km 302 da BR-365, em São Gonçalo do Abaeté (MG), Região Noroeste do estado.

Durante a vistoria, policiais encontraram diversos fardos da droga dentro do semirreboque. O carregamento totalizou aproximadamente 2.000 kg de maconha.

O condutor da carreta, que tinha placa de Cambé (PR) e tracionava um semirreboque de Londrina (PR), não foi encontrado no local e ainda não foi identificado.

A droga e a ocorrência foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, que dará continuidade às investigações.

