Carreta se acidenta e PRF encontra 2 toneladas de maconha
Droga estava escondida entre a carga de uma carreta abandonada às margens da rodovia em Minas
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 2 toneladas de maconha na tarde dessa segunda-feira (8/12), ao localizar um cavalo mecânico e uma carreta acidentados no km 302 da BR-365, em São Gonçalo do Abaeté (MG), Região Noroeste do estado.
Durante a vistoria, policiais encontraram diversos fardos da droga dentro do semirreboque. O carregamento totalizou aproximadamente 2.000 kg de maconha.
O condutor da carreta, que tinha placa de Cambé (PR) e tracionava um semirreboque de Londrina (PR), não foi encontrado no local e ainda não foi identificado.
A droga e a ocorrência foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, que dará continuidade às investigações.
