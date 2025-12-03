Assine
TRÁFICO

PM flagra homem enterrando 60kg de maconha em Araguari

Os militares foram surpreendidos, quando, no local apontado por uma denúncia, perceberam que o suspeito usava uma enxada e passou a enterrar a maconha

Vinícius Lemos
Vinícius Lemos
Repórter
03/12/2025 16:13 - atualizado em 03/12/2025 16:23

PM prende homem enterrando 60kg de maconha em Araguari
O homem iria enterrar a droga com a ajuda de uma enxada crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PMMG

Cerca de 60kg de maconha foram apreendidos no momento em que um homem tentava enterrar os tabletes da droga, às margens da rodovia BR-050, nessa terça-feira (2/12). Uma pessoa foi presa.

Segundo a Polícia Militar, o flagrante foi possível graças a uma denúncia anônima sobre o local onde as drogas estariam escondidas, no município de Araguari.


Os militares foram surpreendidos, contudo, quando, no local apontado pela denúncia, perceberam que o suspeito chegou à rodovia com uma enxada e passou a cavar o local para esconder a maconha.


A equipe fez a abordagem e encontrou 56 tabletes de maconha já embalados que seriam enterrados. A motocicleta usada pelo suspeito também foi apreendida e ele foi levado para a delegacia.

Com o suspeito ainda estavam balança, dinheiro e um celular usado para coordenar o crime.


O objetivo seria enterrar a droga ao lado da rodovia para facilitar o abastecimento rápido de vendedores da região.

