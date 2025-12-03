PM flagra homem enterrando 60kg de maconha em Araguari

Cerca de 60kg de maconha foram apreendidos no momento em que um homem tentava enterrar os tabletes da droga, às margens da rodovia BR-050, nessa terça-feira (2/12). Uma pessoa foi presa.



Segundo a Polícia Militar, o flagrante foi possível graças a uma denúncia anônima sobre o local onde as drogas estariam escondidas, no município de Araguari.



Os militares foram surpreendidos, contudo, quando, no local apontado pela denúncia, perceberam que o suspeito chegou à rodovia com uma enxada e passou a cavar o local para esconder a maconha.



A equipe fez a abordagem e encontrou 56 tabletes de maconha já embalados que seriam enterrados. A motocicleta usada pelo suspeito também foi apreendida e ele foi levado para a delegacia.



Com o suspeito ainda estavam balança, dinheiro e um celular usado para coordenar o crime.



O objetivo seria enterrar a droga ao lado da rodovia para facilitar o abastecimento rápido de vendedores da região.

