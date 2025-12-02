Polícia apreende drogas em carro usado em homicídio na Grande BH
Veículo estava sendo monitorado desde o dia do crime, no início de novembro. Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas
Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas no Bairro Cardoso, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (2/12). Os suspeitos estavam em um carro que teria sido usado em um homicídio em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, no início de novembro.
Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), desde o dia do crime violento equipes têm monitorado o veículo flagrado no local. Informações deram conta que o carro Renault Sandero estava no Barreiro.
Nesta tarde, policiais do 41º Batalhão da Polícia Militar avistaram o carro. No momento em que os suspeitos saíram do veículo e entraram em um imóvel, os PMs fizeram a abordagem. No local também foram encontradas drogas e uma arma de fogo.
Até o momento, não há informação de que os homens detidos possuem ligações com o homicídio. A ocorrência ainda está em andamento.
O que foi apreendido durante a abordagem?
-
78 buchas de maconha
-
Uma pistola .9 milímetros
-
Sete munições de .9mm
-
Caderneta com informações do tráfico de drogas da região
-
Duas balanças de precisão