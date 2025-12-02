Assine
NO BARREIRO

Polícia apreende drogas em carro usado em homicídio na Grande BH

Veículo estava sendo monitorado desde o dia do crime, no início de novembro. Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
02/12/2025 17:39

Drogas apreendidas no Bairro Cardoso, em BH, pela Polícia Militar
Durante a abordagem, policiais militares encontraram drogas, uma pistola e munições com os suspeitos crédito: PMMG / Divulgação

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas no Bairro Cardoso, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (2/12). Os suspeitos estavam em um carro que teria sido usado em um homicídio em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, no início de novembro.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), desde o dia do crime violento equipes têm monitorado o veículo flagrado no local. Informações deram conta que o carro Renault Sandero estava no Barreiro.

Nesta tarde, policiais do 41º Batalhão da Polícia Militar avistaram o carro. No momento em que os suspeitos saíram do veículo e entraram em um imóvel, os PMs fizeram a abordagem. No local também foram encontradas drogas e uma arma de fogo.

Até o momento, não há informação de que os homens detidos possuem ligações com o homicídio. A ocorrência ainda está em andamento.

O que foi apreendido durante a abordagem?

  • 78 buchas de maconha

  • Uma pistola .9 milímetros

  • Sete munições de .9mm

  • Caderneta com informações do tráfico de drogas da região

  • Duas balanças de precisão

