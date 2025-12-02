Assine
OEPRAÇÃO DA PM

Três são presos e pé de maconha é apreendido no interior de Minas

Operações da Polícia Militar (PM) prendeu três homens, suspeitos de tráfico de drogas, em Coroaci (MG), na Região do Rio Doce de Minas Gerais

02/12/2025 11:23

Três são presos e pé de maconha é apreendido no interior de Minas
crédito: PMMG/Divulgação

Três homens, de 25, 26 e 30 anos, foram presos por tráfico de drogas nessa segunda-feira (1°/12) em Coroaci (MG), na Região do Rio Doce. A Polícia Militar (PM) também apreendeu um pé de maconha e outras drogas.

De acordo com o registro policial, militares faziam um patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo, de 30 anos, estaria cultivando um pé de maconha no quintal de casa.

Ao chegar no local, a equipe foi recebida pelo dono da residência onde o denunciado vive há cerca de um ano. O proprietário, que é parente do suspeito, autorizou a entrada dos policiais e os conduziu até o local onde a planta estava sendo cultivada.

Questionado, o suspeito assumiu ser o responsável pelo cultivo, alegando que o fazia para uso próprio. Ele disse ainda que, em seu quarto, havia um dichavador, utilizado para triturar maconha, contendo uma pequena quantidade da droga. Diante disso, a planta, o objeto e a droga foram apreendidos.

Mais prisões em flagrante 

Em outra ação na cidade, os policiais receberam informações apontando que um indivíduo, de 26 anos, utilizava uma motocicleta de cor prata para buscar drogas para um evento.

Ele foi localizado e abordado, informando o local que estava buscando as drogas. A PM foi até a casa do autor, de 25 anos, e apreendeu maconha, cocaína e uma balança de precisão. 

O que foi apreendido?

  • 2 tabletes de maconha (aproximadamente 900g)
  • 2 porções de cocaína
  • 1 balança de precisão

Os dois suspeitos foram presos em flagrante delito e encaminhados à delegacia.

