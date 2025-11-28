Assine
COMBATE AO CRIME

Polícias Civil e Militar prendem integrante do CV em Juiz de Fora

No total, 10 integrantes da facção criminosa em Juiz de fora foram presos em menos de 10 dias

Ivan Drummond
Ivan Drummond
28/11/2025 14:35

Somente em Juiz de Fora a Polícia Civil já prendeu 10 integrantes do Comando Vermelho
Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar prendeu, na noite dessa quinta-feira (27/11),  um integrante do Comando Vermelho (CV) em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O homem de 28 anos estava foragido. Este foi o 10º integrante da organização criminosa a ser preso, depois do início da Operação Êxodo, neste mês de novembro.

A organização criminosa em Juiz de Fora está envolvida com lavagem de dinheiro, agiotagem e tráfico de drogas, com atuação em Minas Gerais e no litoral do Rio de Janeiro.

O trabalho que possibilitou a localização e prisão do criminoso foi feito pelo Serviço de Inteligência de ambas as polícias. O suspeito estava escondido em um condomínio no Bairro Bandeirantes.


Foram vários dias monitorando a área onde o homem estava escondido. Ao efetuar a prisão, numa residência, os policiais apreenderam maconha e uma balança de precisão.

As investigações da Operação Êxodo tiveram início a partir do desdobramento de uma ação desencadeada em 2024, que identificou que a célula da facção criminosa movimentou mais de R$ 30 milhões, utilizando empresas de fachada e veículos clonados para financiar atividades ilícitas e crimes violentos.

O primeiro resultado da operação foi a prisão de sete integrantes do Comando Vermelho, em 4 de novembro último. No mesmo dia, foi efetuada a prisão do oitavo integrante da facção na cidade mineira. Este foi preso em razão de mandado de prisão relacionado com outra investigação de tráfico de drogas.

Alguns dias depois aconteceu a prisão do nono integrante da facção, detenção feita pela PM.

