Polícias Civil e Militar prendem integrante do CV em Juiz de Fora

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar prendeu, na noite dessa quinta-feira (27/11), um integrante do Comando Vermelho (CV) em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O homem de 28 anos estava foragido. Este foi o 10º integrante da organização criminosa a ser preso, depois do início da Operação Êxodo, neste mês de novembro.

A organização criminosa em Juiz de Fora está envolvida com lavagem de dinheiro, agiotagem e tráfico de drogas, com atuação em Minas Gerais e no litoral do Rio de Janeiro.

O trabalho que possibilitou a localização e prisão do criminoso foi feito pelo Serviço de Inteligência de ambas as polícias. O suspeito estava escondido em um condomínio no Bairro Bandeirantes.





Foram vários dias monitorando a área onde o homem estava escondido. Ao efetuar a prisão, numa residência, os policiais apreenderam maconha e uma balança de precisão.

As investigações da Operação Êxodo tiveram início a partir do desdobramento de uma ação desencadeada em 2024, que identificou que a célula da facção criminosa movimentou mais de R$ 30 milhões, utilizando empresas de fachada e veículos clonados para financiar atividades ilícitas e crimes violentos.

O primeiro resultado da operação foi a prisão de sete integrantes do Comando Vermelho, em 4 de novembro último. No mesmo dia, foi efetuada a prisão do oitavo integrante da facção na cidade mineira. Este foi preso em razão de mandado de prisão relacionado com outra investigação de tráfico de drogas.

Alguns dias depois aconteceu a prisão do nono integrante da facção, detenção feita pela PM.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

