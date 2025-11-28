Suspeitos de mutilar cachorro são presos com drogas, arma e dinheiro em MG

Quatro homens foram presos nessa quinta-feira (27/11) por maus-tratos a animais durante uma operação da Polícia Militar em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, que também resultou na apreensão de drogas, arma de fogo, munições, dinheiro e materiais usados no tráfico.

A ação foi conduzida por militares do 6º Batalhão e teve como foco a prevenção de crimes contra a vida, repressão ao tráfico de entorpecentes e combate ao porte ilegal de armas. Ao todo, 36 policiais, com apoio de 12 viaturas do Tático Móvel, Gepar, Patrulha de Operações e Rádio Patrulha, cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão em diferentes bairros.

Em um dos imóveis vistoriados, onde os suspeitos foram detidos, os militares encontraram duas pedras de crack, um revólver calibre .38, uma munição do mesmo calibre, balança eletrônica, quatro celulares, duas câmeras de monitoramento, dois rádios comunicadores, base de recarga e R$ 1.898,75 em dinheiro.

O local já havia sido cenário de um triplo homicídio no último fim de semana, o que, segundo a corporação, reforça a necessidade de um policiamento mais intensivo na região.

A operação também contou com apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente, que localizou um cão com sinais de maus-tratos, que teria tido parte da orelha cortada, e uma maritaca mantida em cativeiro irregular.

Os detidos e o material apreendido foram encaminhados às autoridades competentes, que irão apurar se há ligação dos suspeitos com outros crimes registrados na cidade.