Leilão define nova concessionária da BR-381 entre BH e São Paulo

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O Ministério dos Transportes realizou, nesta -feira (11/12), o leilão de concessão do trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e São Paulo (SP), rodovia conhecida como “Fernão Dias”. A vencedora do certame foi a Motiva Infraestrutura de Mobilidade S/A, que deve realizar R$ 14,8 bilhões em investimentos, ao longo de 15 anos de contrato, voltados para modernização e ampliação da rodovia.

Antes da batida do martelo, na B3, em São Paulo, o presidente da Motiva, Eduardo Camargo, relembrou em seu discurso a atuação que a empresa teve no estado a partir da concessão dos aeroportos de Confins e da Pampulha, terminais que estão em processo de venda. “Esse ativo é completamente aderente à estratégia da Motiva. É um ativo grande, complexo, uma região estratégica da Motiva, chegando agora em Minas Gerais na BR-381”, discursou.

Nova operação

O trecho da concessão compreende 33 municípios ao longo de 569 quilômetros de extensão. A rodovia é descrita pelo Ministérios dos Transportes como a principal ligação entre as capitais mineira e paulista, “e uma rota estratégica para o escoamento de produção industrial, agrícola e mineral".

Conforme dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Rodovia Fernão Dias concentra cerca de 15% do PIB nacional, 40% da arrecadação líquida de Minas Gerais e 31% do PIB paulista. O tráfego médio diário é superior a 61 mil veículos por praça de pedágio, sendo 37% deles caminhões.

A recente licitação é fruto de um acordo de repactuação entre o governo federal e a Autopista Fernão Dias S.A, concessionária responsável pelo trecho desde 2008. O encerramento do contrato foi motivado por um projeto de modernização dos contratos de concessão das rodovias federais. O acordo, mediado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), prevê que a nova concessionária pague R$ 295 milhões à atual operadora.

Outras duas empresas participaram do certame: a Arteris S/A (grupo responsável pela atual operadora); e o Consórcio Infraestrutura MG (parte do grupo EPR, responsável por diversas rodovias no estado, com destaque para a BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora).

A escolha da vencedora foi feita seguindo o critério de deságio, ou seja, ganhou a empresa que ofereceu o maior desconto em relação às tarifas de pedágio. A Motiva Infraestrutura de Mobilidade S/A apresentou a proposta de deságio de 17,05%.

Mudanças para os usuários

Entre as inovações técnicas e regulatórias definidas pelo Ministério dos Transportes está o estabelecimento de tarifas diferenciadas pela capacidade dos veículos e pela característica do trecho (se é em pista simples ou dupla).

Outro destaque é a implantação do Desconto de Usuário Frequente (DUF), que prevê a redução progressiva da tarifa de acordo com a frequência utilizada pelo condutor com TAG. Pelas regras do contrato, os usuários de motocicletas ficarão isentos do pagamento da tarifa de pedágio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O pacote de investimento na rodovia inclui 108 quilômetros de faixas adicionais, 14 quilômetros de vias marginais, nove quilômetros de correções de traçado, 29 passarelas, 17 interseções otimizadas, 62 melhorias de acesso, seis passagens de fauna, duas áreas de escape e novos túneis. A expectativa é de que os investimentos na rodovia gerem 137.353 empregos, entre diretos, indiretos e via efeito de renda.