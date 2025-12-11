Veto ou sanção? Lula responde sobre o que vai fazer com PL da dosimetria

Durante entrevista exclusiva ao programa EM Minas, do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu sobre o PL da dosimetria, projeto de lei para reduzir penas dos condenados pela trama golpista e que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O PL foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora aguarda votação no Senado Federal, sob relatoria do senador Esperidião Amin (PP). Se aprovado no Legislativo, o projeto vai para o presidente, que definirá pela sanção ou veto.

Perguntado se aprovaria o texto, Lula respondeu: “Eu não gosto de dar palpite numa coisa que não diz respeito ao Poder Executivo. É uma coisa pertinente ao Poder Legislativo; eles estão discutindo, tem gente que concorda, gente que não concorda.”



Adiou decisão

Lula se esquivou e adiou a decisão sobre o projeto para quando ele for aprovado. Segundo ele, o Congresso está em discussão e, por isso, ele precisa “ver o que vai acontecer”.

“Quando chegar na minha mesa, eu tomarei a decisão. Tomarei eu e Deus sentado na minha mesa. Eu farei aquilo que eu entender que deva ser feito. Porque ele [Bolsonaro] tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez nesse país. Ele sabe disso. Não adianta ficar chorando agora.”

Bolsonaro

O presidente criticou duramente Bolsonaro pelas ações que levaram o Supremo Tribunal Federal (STF) a condená-lo a 27 anos e três meses de prisão. A Justiça concluiu que o ex-presidente coordenou a tentativa de golpe de estado entre 2022 e 2023.

“Ele (Jair Bolsonaro) foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, sabe? Porque ele tentou fazer uma coisa muito grave, ele não fez brincadeira. Ele tinha um plano arquitetado para me matar, matar o Alckmin, o Alexandre de Moraes, ele tinha um plano para explodir um caminhão no aeroporto de Brasília, e ele tinha um plano de sequestrar o poder, já que ele perdeu as eleições.”

Para Lula, se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tivesse a postura que ele teve “quando perdeu três eleições” ou que se ele tivesse “a postura que teve o PSDB quando perdeu três eleições”, ele iria respeitar as “instituições e não estaria preso”.

“Poderia estar concorrendo agora às eleições. Mas ele tentou encurtar caminho, tentou convencer alguns militares que também estão presos, sabe? E deu nisso que deu. Então agora é o seguinte: deixa o Poder Legislativo se manifestar. Quando chegar na mesa do Poder Executivo, eu vou tomar minha decisão.”

