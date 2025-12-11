Assine
overlay
Início Política
EM MINAS

Veto ou sanção? Lula responde sobre o que vai fazer com PL da dosimetria

Se aprovado no Legislativo, o projeto vai para o presidente, que definirá pela sanção ou veto

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
11/12/2025 14:38 - atualizado em 11/12/2025 14:45

compartilhe

SIGA
x
Lula falou sobre pena de Bolsonaro em entrevista ao EM Minas
Lula falou sobre pena de Bolsonaro em entrevista ao EM Minas crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Durante entrevista exclusiva ao programa EM Minas, do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu sobre o PL da dosimetria, projeto de lei para reduzir penas dos condenados pela trama golpista e que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O PL foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora aguarda votação no Senado Federal, sob relatoria do senador Esperidião Amin (PP). Se aprovado no Legislativo, o projeto vai para o presidente, que definirá pela sanção ou veto.

Perguntado se aprovaria o texto, Lula respondeu: “Eu não gosto de dar palpite numa coisa que não diz respeito ao Poder Executivo. É uma coisa pertinente ao Poder Legislativo; eles estão discutindo, tem gente que concorda, gente que não concorda.”

Adiou decisão

Lula se esquivou e adiou a decisão sobre o projeto para quando ele for aprovado. Segundo ele, o Congresso está em discussão e, por isso, ele precisa “ver o que vai acontecer”.

“Quando chegar na minha mesa, eu tomarei a decisão. Tomarei eu e Deus sentado na minha mesa. Eu farei aquilo que eu entender que deva ser feito. Porque ele [Bolsonaro] tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez nesse país. Ele sabe disso. Não adianta ficar chorando agora.”

Leia Mais

Bolsonaro

O presidente criticou duramente Bolsonaro pelas ações que levaram o Supremo Tribunal Federal (STF) a condená-lo a 27 anos e três meses de prisão. A Justiça concluiu que o ex-presidente coordenou a tentativa de golpe de estado entre 2022 e 2023.

“Ele (Jair Bolsonaro) foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, sabe? Porque ele tentou fazer uma coisa muito grave, ele não fez brincadeira. Ele tinha um plano arquitetado para me matar, matar o Alckmin, o Alexandre de Moraes, ele tinha um plano para explodir um caminhão no aeroporto de Brasília, e ele tinha um plano de sequestrar o poder, já que ele perdeu as eleições.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para Lula, se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tivesse a postura que ele teve “quando perdeu três eleições” ou que se ele tivesse “a postura que teve o PSDB quando perdeu três eleições”, ele iria respeitar as “instituições e não estaria preso”.

“Poderia estar concorrendo agora às eleições. Mas ele tentou encurtar caminho, tentou convencer alguns militares que também estão presos, sabe? E deu nisso que deu. Então agora é o seguinte: deixa o Poder Legislativo se manifestar. Quando chegar na mesa do Poder Executivo, eu vou tomar minha decisão.”

Tópicos relacionados:

bolsonaro camara-dos-deputados dosimetria jair-bolsonaro lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay