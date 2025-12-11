Lula sobre oposição: ‘Eles perderão as eleições em 2026’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou confiança no cenário político para as eleições de 2026 e avaliou que a direita ainda não chegou a um consenso sobre quem irá enfrentá-lo nas urnas. Em entrevista exclusiva ao EM Minas, programa do Estado de Minas, Portal UAI e TV Alterosa, o petista comentou que acompanha a movimentação de diferentes nomes no campo adversário e interpreta essa multiplicidade como um sinal de indefinição.

Segundo ele, a movimentação de figuras como Ronaldo Caiado (União Brasil), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Jr. (PSD), Romeu Zema (Novo) além de integrantes da família Bolsonaro, evidencia que a oposição ainda não conseguiu consolidar uma liderança para a disputa presidencial. Lula avaliou que o excesso de pré-candidatos indica incerteza interna e afirmou enxergar vantagem nesse cenário.

“A gente não escolhe candidato adversário. Eu vejo toda hora [Ronaldo] Caiado, Tarcísio [de Freitas], Zema, Ratinho Jr., Flávio [Bolsonaro], Michele [Bolsonaro], Eduardo Bolsonaro. Tem um monte de nomes. Ou seja, quem inventa muito nome é porque não tem nenhum. Eles estão em dúvida porque eles sabem de uma coisa, eles perderão as eleições em 2026. Eles perderão”, disse.

O presidente também atribuiu seu otimismo ao que considera avanços de seu terceiro mandato. Ele afirmou que os dois primeiros anos da atual gestão foram dedicados à reconstrução institucional e econômica do país e avaliou que 2024 marcou o início de um ciclo de resultados. Para Lula, os indicadores recentes, como redução da inflação, aumento da massa salarial, queda no desemprego e valorização do salário mínimo, reforçam o ambiente favorável à sua campanha.

“Nós temos a menor inflação em 4 anos da história do Brasil. Nós temos o maior aumento da massa salarial da história do Brasil. Nós temos o menor desemprego da história do Brasil. O salário mínimo está aumentando acima da inflação todo ano e nós ainda fizemos isentamos o Imposto de Renda. Quem ganha até R$ 5.000 não paga mais e quem ganha até R$ 7.300 vai pagar menos”, disse Lula citando também o programa “Luz do Povo” e o “Gás do Povo”.

O EM Minas é uma produção da TV Alterosa, do Portal UAI e do jornal Estado de Minas. O programa é conduzido pela jornalista Carol Saraiva. São entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo, destaques em âmbito nacional e local. A íntegra da entrevista está disponível no YouTube do Portal Uai.