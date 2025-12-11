Damião diz que vai pedir a Lula aumento no repasse da saúde para BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), afirmou na manhã desta quinta-feira (11/12) que vai pedir mais verba para a saúde ao presidente Lula (PT) ainda esta tarde. Segundo Damião, os gastos com a saúde na capital mineira superam os valores repassados tanto pelo governo federal, quanto estadual.

“Aprendi com Fuad na primeira vez que fui a Brasília para visitar o presidente Lula, assim que ganhamos a eleição ano passado: toda vez que eu estiver com o presidente eu vou pedir alguma coisa para ele. Porque eu sei que Belo Horizonte precisa de mais, e toda vez que ele der eu vou agradecer, independentemente de partido”, disse o prefeito, durante coletiva na prefeitura da capital.

Lula está nesta quinta-feira em Itabira (MG), na Região Central do estado, para participar da inauguração do serviço de radioterapia para pacientes oncológicos do Hospital Nossa Senhora das Dores. À tarde está programada uma visita a Belo Horizonte para abrir a Caravana Federativa, evento da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, que será realizada no Expominas, no Bairro Gameleira, Região Noroeste da capital.

Saúde de BH "estrangulada"

O foco principal de Damião será em solicitar aumento do repasse de verba para a saúde. Segundo o prefeito, Belo Horizonte cresceu muito e passou a atender pacientes de toda a Região Metropolitana e do interior do estado, aumentando os custos na área.

“O governo federal banca 12% e o governo estadual banca outros 12%, mas nenhum deles coloca nem um por cento a mais. Belo Horizonte investe 23%. Nós estamos estrangulados porque os governos federal e do estado fazem só o que tem que fazer e Belo Horizonte não pode trabalhar só com o que tem que fazer, porque se ela fizer isso não consegue atender a toda a população”, explica Damião.