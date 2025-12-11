Lula retorna hoje a Minas em agendas com prefeitos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta nesta quinta (11/12) a Minas Gerais com alguns de seus principais ministros. Pela manhã, ele visita Itabira (MG), na Região Central do estado – cidade em que esteve pela última vez em 1996.

Depois segue para Belo Horizonte, onde participa da abertura da Caravana Federativa, evento do governo federal que reúne representantes dos órgãos federais em um mesmo lugar para atender demandas de prefeitos e gestores públicos.





Essa é a oitava visita de Lula a Minas Gerais neste ano, onde esteve em oito cidades mineiras, algumas mais de uma vez, caso de Belo Horizonte, Contagem e Mariana. Segundo maior colégio eleitoral do país, o estado é um dos mais visitados pelo presidente.





Em Itabira, Lula vai ser recebido pelo prefeito Marco Antônio Lage (PSB), que decretou ponto facultativo e passe livre nos ônibus municipais para facilitar o acesso da população ao evento, aberto ao público. O presidente inaugura na cidade o Centro de Radioterapia do Hospital Nossa Senhora das Dores (HNSDR), investimento de R$ 25 milhões do governo federal, que vai ampliar a oferta de tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a pacientes de toda a macrorregião.





“Aproveito para agradecer esse investimento do governo federal, não só para Itabira, mas para mais de 30 cidades da região. O atendimento de oncologia agora está completo e em uma área maravilhosa”, afirmou o prefeito em um vídeo postado em suas redes sociais, onde promete receber os visitantes com “muito gosto, com muito amor”.





Já na capital mineira, o presidente vai ser recebido pelo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil). O prefeito, que tem estreitado laços com o governo federal em busca de recursos para a capital, disse que vai aproveitar a oportunidade para tratar com Lula da possibilidade de a União bancar a tarifa zero nos municípios nos moldes do Sistema Único de Saúde (SUS).





“O presidente será recebido por mim e tenho certeza de que ele irá se sensibilizar e ajudar os municípios brasileiros a fazer com que as pessoas não precisem mais pagar para andar de ônibus em suas cidades, independentemente de ser uma cidade pequena ou a capital do estado”, afirmou Damião, após recebimento de uma homenagem ontem na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).





Recentemente a CMBH analisou um projeto neste sentido, mas ele foi rejeitado pelos vereadores e também não contou com o apoio de Damião. “Falo muito que o sistema de transporte tem que ser semelhante ao Sistema Único de Saúde (SUS). O governo federal precisa nos ajudar a bancar isso, até porque é o povo do município. As pessoas moram nas cidades, mas todos somos brasileiros e pagadores de impostos municipais, estaduais e federais”, afirmou Damião, que anunciou no início desta semana o passe livre no transporte público da capital aos domingos e feriados.





Em Itabira, o presidente da Câmara Municipal, Carlim Filho (Solidariedade), disse que os vereadores vão entregar uma carta a Lula pedindo ajuda do chefe do Executivo para trazer para a cidade montadoras chinesas de carros elétricos, já instaladas em São Paulo e Bahia. “Queremos aproveitar a proximidade do presidente com o governo chinês, que está investindo na produção desses veículos para o mercado brasileiro, para tentar trazer uma fábrica para a cidade, em busca de geração de emprego e renda”, defende. Segundo ele, na carta, os vereadores também reivindicam que o hospital que vai receber o novo equipamento de radioterapia se torne um polo de atendimento regional, para englobar também o atendimento às cidades vizinhas.





“Seria uma conquista muito importante para a região essa ampliação do atendimento para cidades vizinhas”, defende o vereador, que assegura que o presidente será muito bem recebido no seu retorno, quase três décadas depois, à cidade. O parlamentar afirma que há um entendimento entre todos os parlamentares, até mesmo entre os filiados aos partidos que fazem oposição ao governo federal, que o interesse do cidadão deve estar acima de disputas políticas. “Não podemos perder a oportunidade de buscar conquistas para a cidade e região”, defende Carlim.





Ausências

Em rota de colisão com o governo do presidente Lula, o governador Romeu Zema (Novo) não vai estar presente em nenhuma das agendas presidenciais. Não se sabe ainda se o governo mandará algum representante.

Com trânsito melhor dentro do governo federal, o vice-governador Mateus Simões (PSD), que já foi escalado para representar o governo mineiro em agendas federais, também não vai comparecer aos eventos. Ele estará em São Paulo, ao lado do ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), no leilão de um trecho da BR-381, entre Minas Gerais e a capital paulista.

O senador Rodrigo Pacheco (PSD) é outro que não vai acompanhar Lula, diferentemente do que ocorreu em todas as últimas visitas do presidente ao estado. "Não poderei estar presente. Mas é sempre uma honra receber um convite do presidente e uma alegria tê-lo em Minas", afirmou o senador por meio de sua assessoria. Pacheco diz que permanecerá em Brasília para acompanhar a tramitação de projetos de sua autoria.





Além do encontro com gestores e prefeitos e da inauguração do Centro de Radioterapia, o presidente também deve debater com aliados o futuro das eleições no estado. Lula defende que Pacheco seja candidato à sucessão de Zema, mas ele ainda não se decidiu.