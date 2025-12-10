Assine
EM MINAS

EM Minas entrevista o presidente Lula nesta quinta

Portal Uai (pelo Youtube) e TV Alterosa transmitem ao vivo a entrevista exclusiva com o chefe do Executivo a partir das 13h desta quinta

10/12/2025 18:08

Lula visita Minas Gerais pela última vez em 2025 crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o convidado da edição especial do programa EM Minas, parceria entre a TV Alterosa, o Estado de Minas e o Portal Uai, nesta quinta-feira (11/12).

O Portal Uai (pelo Youtube) e a TV Alterosa transmitem ao vivo a entrevista exclusiva com o chefe do Executivo a partir das 13h desta quinta.

Leia Mais

Lula em Minas

O presidente desembarca em Minas, onde participa da inauguração do serviço de radioterapia para paciente oncológicos do Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira (MG), na Região Central do estado, obra de cerca de R$ 30 milhões feita com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Depois, em Belo Horizonte, dá início à Caravana Federativa, evento da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, no Expominas.

A visita acontece em meio a indefinições sobre quem será o candidato do presidente ao governo de Minas, segundo maior colégio eleitoral do país, considerado estado-pêndulo das decisões sobre as campanhas presidenciais, já que, desde 2002, o candidato a presidente mais votado no estado subiu a rampa do Planalto.

