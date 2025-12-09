Lula vai a MG em meio à incerteza sobre candidato do PT ao governo estadual
A decisão sobre qual nome representará o partido nas eleições mineiras também foi comentada pelo presidente da sigla
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai a Minas Gerais, nesta quinta-feira (11/12), em meio à dúvidas sobre quem representará o Planalto nas eleições para governador do estado, em 2026.
Entre os nomes cogitados para representar o partido na corrida ao Palácio da Liberdade, constam Alexandre Khalil (PDT), ex-prefeito de Belo Horizonte, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD), o preferido do presidente Lula. O parlamentar, no entanto, resiste à possibilidade de seguir na vida política.
A busca por definições sobre qual nome representará o PT nas eleições mineiras foi comentada, nesta terça-feira (9/12), pelo presidente da legenda, Edinho Silva, em café da manhã com jornalistas.
Ele afirmou que Minas Gerais será um dos eixos centrais do PT nas eleições do ano que vem. Edinho reconheceu que o cenário político no estado vai exigir maior articulação política.
“Hoje Rodrigo (Pacheco) está dizendo que não é candidato, que ele quer cuidar da vida profissional dele”, comentou Edinho, afirmando que o espaço para o diálogo está aberto. "Se amanhã ele quiser reatar conosco o diálogo de tática eleitoral em Minas, eu serei o primeiro a ir até ele dizer: vamos conversar".
Agenda em Minas Gerais
Em meio às negociações sobre nomes para representar o PT no pleito mineiro, a agenda de Lula no estado terá a visita e a inauguração do Centro de Radioterapia do Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira, Minas Gerais.
Além disso, o presidente participa, na tarde de quinta, da abertura da Caravana Federativa, em Belo Horizonte. A iniciativa, segundo a comunicação do Planalto, visa oferecer atendimento à população por meio dos balcões de ministérios e órgãos federais.
Estão previstas as participações das ministras Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania), e dos ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Alexandre Padilha (Saúde), além de outras autoridades como prefeitos e vereadores de cidades mineiras.