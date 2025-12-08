Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Tarcísio declara apoio a Flávio, mas exalta outros nomes da direita

Governador de São Paulo chegou a ser cotado para entrar na briga pela presidência da República; no entanto, vai apoiar Flávio Bolsonaro no pleito

Publicidade
Carregando...
Thiago Prata
Thiago Prata
Repórter
Subeditor do portal UAI
08/12/2025 22:51 - atualizado em 08/12/2025 22:52

compartilhe

SIGA
x
As esperanças da Faria Lima sobre Tarcísio concorrer à Presidência
Tarcísio confirmou apoio a Flávio Bolsonaro nesta segunda-feira crédito: Platobr Politica

Atual governador de São Paulo - e que deve buscar a reeleição em 2026 -, Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou seu apoio ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato pelo PL à corrida presidencial no ano que vem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O Flávio vai contar com a gente. Tem uma grande responsabilidade a partir de agora, que se junta a outros grandes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição", declarou o chefe do Executivo paulista.

Tarcísio ressaltou ainda que esteve com o parlamentar na última sexta-feira (5/12), quando conversaram sobre o assunto.

"O (ex-)presidente Bolsonaro, uma pessoa a qual respeito muito, sou grato e por quem tenho lealdade inegociável, disse que o Flávio é uma escolha dele. E é isso", comentou.

Leia Mais

Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro, que se lançou à presidência da República e ameaçou desistir em seguida, voltou atrás e agora afirma que sua candidatura é irreversível.

"Minha candidatura não está à venda", disse à Folha nesta segunda-feira, pouco mais de 24 horas após afirmar que sua desistência teria um preço.

Indagado sobre a comparação com Tarcísio na briga pelo cargo de presidente, Flávio destacou um ponto que pode vir a ser decisivo, em sua opinião "Eu também atendo a todos os requisitos [para concorrer ao Planalto], com a vantagem de que tenho sobrenome Bolsonaro", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Eu acho que não tem um cenário de eu ser candidato, e ele [Tarcísio] ser. Seria uma ignorância muito grande, e ignorante é tudo o que o Tarcísio não é. Um cara extremamente inteligente, um cara que eu não tenho dúvida: a gente vai estar junto", completou.

Com informações da Folhapress

Tópicos relacionados:

eleicoes flavio-bolsonaro jair-bolsonaro tarcisio-de-freitas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay