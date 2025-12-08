Tarcísio declara apoio a Flávio, mas exalta outros nomes da direita

Atual governador de São Paulo - e que deve buscar a reeleição em 2026 -, Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou seu apoio ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato pelo PL à corrida presidencial no ano que vem.

"O Flávio vai contar com a gente. Tem uma grande responsabilidade a partir de agora, que se junta a outros grandes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição", declarou o chefe do Executivo paulista.

Tarcísio ressaltou ainda que esteve com o parlamentar na última sexta-feira (5/12), quando conversaram sobre o assunto.

"O (ex-)presidente Bolsonaro, uma pessoa a qual respeito muito, sou grato e por quem tenho lealdade inegociável, disse que o Flávio é uma escolha dele. E é isso", comentou.

Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro, que se lançou à presidência da República e ameaçou desistir em seguida, voltou atrás e agora afirma que sua candidatura é irreversível.

"Minha candidatura não está à venda", disse à Folha nesta segunda-feira, pouco mais de 24 horas após afirmar que sua desistência teria um preço.

Indagado sobre a comparação com Tarcísio na briga pelo cargo de presidente, Flávio destacou um ponto que pode vir a ser decisivo, em sua opinião "Eu também atendo a todos os requisitos [para concorrer ao Planalto], com a vantagem de que tenho sobrenome Bolsonaro", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



"Eu acho que não tem um cenário de eu ser candidato, e ele [Tarcísio] ser. Seria uma ignorância muito grande, e ignorante é tudo o que o Tarcísio não é. Um cara extremamente inteligente, um cara que eu não tenho dúvida: a gente vai estar junto", completou.

Com informações da Folhapress