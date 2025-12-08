Flávio Bolsonaro revela 'preço' para desistir de candidatura à Presidência
Pré-candidato projetou articulações com foco em derrotar Lula nas eleições de 2026
Após anunciar que tem “um preço” para abandonar a candidatura à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) explicou o que está disposto a negociar durante entrevista à Record.
Para o pré-candidato, não basta a anistia aos envolvidos na trama golpista. Ele só deixará o pleito com a retomada dos direitos políticos de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão e inelegível até 2060.
“Meu preço é justiça. E não é só justiça comigo, é justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro, nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à Presidência da República é muito consciente”, disse.
“A única forma disso [da justiça] acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas”, esclareceu o parlamentar, que comparou o Brasil com a Venezuela. “Tenho que dar graças a Deus que tenho meu pai vivo”.
Candidatura de Flávio Bolsonaro
O filho mais velho do ex-presidente se auto avaliou como “altamente competitivo” para a disputa pela Presidência e prometeu iniciar a articulação política em busca de uma união na direita para derrotar o presidente Lula (PT), que tentará o quarto mandato.
“O nome de Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência do Brasil está colocado e não sai. Agora é o momento de ver quem vai querer se juntar a nós nesse projeto contra o PT”, afirmou.
Flávio se colocou à disposição para negociar alianças com outros partidos e se vendeu: “Sou uma pessoa centrada, ponderada. Eu conheço Brasília, sei fazer política, mas também sei ser ‘Baygon’ quando me interessa. Você vai lembrar o lema do Baygon: ‘Terrível contra os insetos’. Só contra os insetos, mas se precisar eu sei fazer”.